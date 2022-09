Graham, nicht Harry Potter: Neuer Zauber an der Stamford Bridge

Graham Potter, 47, feiert gegen Salzburg seine Feuertaufe als Chelsea-Trainer. Der Brite ist Sozialwissenschaftler, liebt Tschaikowskis „Schwanensee“ und Ballbesitz – er muss aber Erfolg haben.

Harry Potter ist einer der berühmtesten Zauberer der Welt. Doch im Fußball ist er womöglich weniger bewandert und auch nicht so einfallsreich wie Graham Potter, der den Deutschen Thomas Tuchel als Chelsea-Trainer beerbte und beim Londoner Paradeklub umgehend danach trachten muss, Erfolg zu haben. Der 47-Jährige feiert heute in der Champions League seine Feuertaufe, die „Blues“ empfangen am zweiten Spieltag Salzburg an der Stamford Bridge (21 Uhr, live, Servus TV, Sky). Nachdem er erst seit knapp einer Woche im Amt ist und aufgrund der Trauerfeierlichkeiten nach dem Ableben von Queen Elizabeth II. auch kein Pflichtspiel als Impression vorweisen kann, muss Potter wohl tatsächlich zaubern.