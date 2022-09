Goldman Sachs startet größten Stellenabbau seit Pandemiebeginn

(c) imago/Levine-Roberts (imago stock&people)

Das Goldman-Sachs-Hauptquartier in New York City.

Informierten Kreisen zufolge will die Wall-Street-Bank ab diesem Monat mehrere hundert Jobs streichen. Analysten rechnen bei Goldman in diesem Jahr mit einem Gewinnrückgang von mehr als 40 Prozent.

Die Goldman Sachs Group Inc. geht an die größte Runde von Stellenstreichungen seit Beginn der Corona-Pandemie. Informierten Kreisen zufolge will die Wall-Street-Bank ab diesem Monat mehrere hundert Jobs streichen. Damit nehme Goldman den jährlichen Stellenabbauzyklus wieder auf, der während der Pandemie weitgehend ausgesetzt worden war, hieß es. Das Gesamtvolumen der Einschnitte werde jedoch geringer sei als bei früheren Runden.