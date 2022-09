Ein Gen, dem wir unser kluges Hirn verdanken

Aus Versuchen an Organoiden schließen Forscher in Dresden auf einen Faktor, der uns von Affen unterscheidet.

Es ist das Organ, das uns Menschen auszeichnet: Unser Gehirn ist groß – fast dreimal so groß wie das unserer nächsten Verwandten, der Schimpansen –, stark strukturiert und unglaublich leistungsfähig. Es erlaubt uns, nur zum Beispiel, als einzigen Lebewesen, zu erforschen, wie unser Hirn beschaffen ist. Und zu fragen: Welche Gene machen den Unterschied?

Da gibt es, wie bei einem so komplizierten Gewebe zu erwarten, etliche Kandidaten. Für die Entwicklung des Stirnhirns – wo Planung und Selbstkontrolle sitzen – sind etwa Gene wichtig, die das Molekül Retinsäure steuern. So berichteten Forscher in Yale vor einem Jahr: Wenn man bei Mäusen ein Gen (CYP26B1) blockiert, das dieses Molekül ausschaltet, wachsen in ihrem winzigen Stirnhirn viel mehr Synapsen als normal. Sie werden sozusagen menschlicher.

Noch unheimlicher klingt, was Forscher am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden nun in den „EMBO Reports“ berichten. Nicht zuletzt durch die Methode: Sie arbeiten mit Organoiden, rund drei Millimeter großen Zellstrukturen, die frühe Phasen der Hirnentwicklung durchgemacht haben, aber freilich nicht funktionsfähig sind. Hergestellt werden diese Strukturen – die man nur sehr plakativ als Minihirne bezeichnen könnte – aus Stammzellen, die noch pluripotent sind, sich also in fast alle Arten von Zellen verwandeln können, eben auch Nervenzellen. Und zwar Stammzellen von Schimpansen, aber auch von Menschen.

Auch Neandertaler hatten es

Damit untersuchten die Rolle eines Gens namens ARHGAP11B, von dem sie schon länger wissen, dass es ein Primatenhirn größer machen kann. Es ist auch spezifisch menschlich, weil es – durch Duplikation eines anderen Gens (ARHGAP11A) – erst nach der Trennung der Vorfahren von Schimpansen und Menschen entstanden, aber vor der Abspaltung der Neandertaler. Diese hatten es also auch.

Wenn dieses Gen in den menschlichen Hirn-Organoiden ausgeschaltet wurde, sank die Menge an Neuronen des Neokortex auf das Niveau von Schimpansen. Wenn es umgekehrt in Zellen der Schimpansen-Organoide eingefügt wurde, dann stieg die Menge dieser für geistige Fähigkeiten wichtigen Nervenzellen.

So bestätigen die Experimente den Einfluss dieses Gens auf die Bildung des menschlichen Hirns, sagen die Forscher. Vorstellbar sei auch, dass manche Störungen von dessen Entwicklung auf Mutationen dieses Gens basieren.