Der scheidende Rektor der Universität Wien, Heinz Engl, blickt zufrieden zurück auf die vergangenen elf Jahre. Viel habe sich an den Unis verbessert. Die Teuerung könnte den Aufschwung beenden, warnt Engl und fordert mehr Geld.

Die Presse: Bevor Sie das Amt als Rektor der Uni Wien vor elf Jahren übernommen haben, war es ziemlich turbulent an den Hochschulen. Es machte sich die Uni-brennt-Protestbewegung breit. Über die Jahre wurde es ruhig. Ist jetzt alles gut an den Unis?

Heinz Engl: Die Rahmenbedingungen haben sich tatsächlich wesentlich verbessert – für die Studierenden und für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Das liegt auch an massiven Finanzierungswellen. Damit ist natürlich die Zufriedenheit gestiegen.

Der internationale Vergleich muss nicht mehr gescheut werden?

Wir können als ganze Universität natürlich nicht mit Harvard mithalten. Da braucht man sich nur die Finanzen anzuschauen. Aber in einzelnen Fächern schaffen wir das sehr wohl. Im Shanghai-Ranking haben wir etwa in Mathematik weltweit Platz 29, unsere Publizistik liegt je nach Ranking um Platz zehn weltweit. Das war vor 20 Jahren ganz anders. Der Eindruck, in Österreich geht es aufwärts, hat uns auch international für Berufungen sehr attraktiv gemacht.

Die Gefahr eines Absturzes ins Provinzielle, die Sie noch vor wenigen Jahren sahen, besteht nicht mehr?

Die sehe ich vielleicht wieder. Damals haben uns massive Budgeterhöhungen einen Sprung in die Zukunft – und nicht in die Provinz – erlaubt. Jetzt stehen wir vielleicht bald wieder an dem Punkt. Auch die Universitäten haben mit der Inflation zu kämpfen. Die wesentlichen Kostenfaktoren sind Energie- und Personalkosten. Wir haben an der Uni Wien 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir rechnen in den nächsten beiden Jahren mit einem Zusatzbedarf von 70 Millionen Euro. Das können wir aus dem eigenen Budget nicht stemmen.