Gesucht: Generalsekretär (m/w/d)

Wir sind eine Partei mit viel Tradition und suchen für unser Büro in bester Wiener Innenstadtlage einen Generalsekretär zum baldigstmöglichen Eintritt.

Neben einem soliden Lohn und einer Jobgarantie für mehrere Monate bieten wir Ihnen auch noch einen Klimabonus. Zumindest, wenn Sie kein Asylwerber sind.

Gute Kenntnisse der österreichischen Politik sind von Vorteil, aber kein Muss, da sich der Name unseres Parteiobmanns ohnedies jederzeit ändern kann. Ein Handy und ein Laptop werden Ihnen von uns zur Verfügung gestellt, aber möglicherweise von der Staatsanwaltschaft wieder abgenommen. Wir bieten Ihnen einen Job, der Farbe in Ihr Leben bringt! Ihre Aufgabe ist es, schwarze und türkise Elemente zu vereinen, aber auch, zu entscheiden, wann die Grünen wieder mal eine rote Linie überschritten haben.

Aus europarechtlichen Gründen richtet sich unser Inserat an alle EU-Bürger. Ostdeutsche bitten wir aber, sich nicht zu melden, weil wir mit der letzten Sachslehner schon genug Ärger hatten. Ansonsten spielt die Herkunft keine Rolle. Geben Sie bei Ihrer Bewerbung nur mit einer kurzen Begründung an, welchen niederösterreichischen Bezirk Sie am allerschönsten finden.

Ihre Unterlagen richten Sie bitte unter der Chiffre „Laura non c'è, è andata via“ an die Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien. (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.09.2022)