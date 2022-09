Ölmarkt ist ziemlich „schizophren“

Während Saudiarabien im August die Ölproduktion erhöhte, bliebt die US-Inflation unerwartet hoch. Beides sorgt für sinkende Ölpreise.

Eigentlich hätte die Inflation in den Vereinigten Staaten aufgrund der zuletzt stark gesunkenen Benzinpreise kräftig zurückgehen sollen. So zumindest die Erwartung der Volkswirte, die mit einem Rückgang auf 8,1 Prozent gerechnet hatten. Die am Dienstag von der US-Statistikbehörde vorgelegten Daten zeigten jedoch einen deutlich geringeren Rückgang. So lag die Teuerung mit 8,3 Prozent zwar um 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert aus dem vergangenen Juli – aber eben auch spürbar über den Prognosen.

Der US-Dollar und die Kapitalmarktzinsen in den USA legten nach der Veröffentlichung der Preisdaten stark zu. Denn die weiterhin hohe Teuerung sorgt dafür, dass die Finanzmärkte erneut deutliche Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed erwarten. Die Zinssitzung findet bereits am Mittwoch kommender Woche statt. Marktteilnehmer rechnen mit einem Zinsschritt von 75 Basispunkten.