König Charles' Probleme mit den königlichen Schreibutensilien

König Charles III. bei der Unterschrift seiner Proklamations-Urkunde am Samstag.

Der neue König hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage Nerven gezeigt. Im Internet kursierte am Dienstag ein Video, in dem der britische Monarch schimpfte, weil offenbar ein Stift kleckste.

König Charles III. hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage mit Video-Ausschnitten für Aufsehen gesorgt, in denen er sich über Schreibwerkzeuge ärgerte. Am Dienstag war es ein offenbar klecksender Stift und ein falsches Datum, das den König verärgerte. Bei seiner Proklamation am Sonntag sorgte seine Geste gegenüber Personal für Diskussionen, die die vorbereiteten Tintenfässchen anscheinend nicht richtig positioniert hatten.

Im Internet kursierte am Dienstag ein Video, in dem der britische Monarch schimpfte. Zunächst stockte Charles, als er sich in Nordirland ins Gästebuch der königlichen Residenz Hillsborough eintragen wollte. "Haben wir den 12. September?", fragte er. Als ihm gesagt wurde, dass bereits der 13. sei, sagte Charles: "Ach Gott, ich habe das falsche Datum aufgeschrieben."

Kurz danach dann der Ärger über den Stift: "Ach Gott, ich hasse es", sagte Charles zu seiner Gattin Königin Camilla. "Schau, es verteilt sich überall, warte", antwortete sie. "Ich kann dieses blöde Ding nicht leiden. Was die immer tun, jedes verdammte Mal", schimpfte der König. Camilla signierte anschließend mit einem anderen Stift.

Der neue König wird zum Meme

Bereits am Samstag hatten Nutzer in sozialen Netzwerken das neue Staatsoberhaupt kritisiert. Als er seine Proklamation unterzeichnete, ärgerte sich Charles offenbar über die Position eines Tintenfässchens und forderte seine Bediensteten mit herrischer Geste auf, das Utensil umzustellen.

(APA/dpa)