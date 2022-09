Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Von der Leyen hält Rede zur Lage der EU: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält am Mittwoch (9.00 Uhr) ihre große Rede zur Lage der Europäischen Union. Erwartet wird, dass sie sich zur Situation in der Ukraine äußern und Notfallmaßnahmen gegen die hohen Energiepreise vorstellen wird.

Früherer Clinton-Sonderermittler Kenneth Starr ist tot: Der frühere Sonderermittler bei den Untersuchungen gegen den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton, Kenneth Starr, ist tot. Starr hatte mit seinen Ermittlungen gegen Clinton, die 1999 zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen den demokratischen Präsidenten führten, besondere Bekanntheit erlangt.

Kalte Progression wird abgeschafft: Die schleichende Steuererhöhung wird heute von der türkis-grünen Bundesregierung im Ministerrat abgeschafft. Mehr dazu

Queen wird in Westminister aufgebahrt: Die sterblichen Überreste der britischen Königin Elizabeth II. werden am Dienstag in einer feierlichen Prozession durch London in die Westminster Hall gebracht. Vier Tage lang hat die Öffentlichkeit Gelegenheit, in Westminster Hall Abschied von der verstorbenen Regentin zu nehmen. Stunden davor bildeten sich erste Warteschlangen.

Ist Heizen mit Holz klimaneutral? Ein in Österreich umstrittener Vorschlag kommt dabei am heutigen Mittwoch zur Abstimmung: Die EU-Abgeordneten sollen darüber entscheiden, ob holzartige Biomasse weiter als erneuerbare Energie - und damit als förderfähig - eingestuft werden soll. Mehr dazu

Bayern schlägt Barcelona: Marcel Sabitzer durfte gegen Barcelona beginnen, aber nur noch zusehen wie die Münchner mit Leon Goretzka 2:0 gewannen. Mehr dazu

„Gute Nacht, John-Boy“ - 50 Jahre "Die Waltons": Die braven Baptisten brachten in den 1970ern ein Stück besonders heile Welt in die Wohnzimmer. Die Simpsons scheuten den Vergleich nicht. Mehr dazu

"Die Soldaten wissen nicht einmal, ob ihre Panzer noch anspringen": Die Ukrainer konnten überraschend große Gebiete von den Russen zurückerobern. Kriegsreporter Alfred Hackensberger erklärt im "Presse"-Podcast, warum den Ukrainern das gelungen ist und warum es um die russische Armee derzeit schlecht steht. Mehr dazu

Weiter schlafen, Wien! Türkis, Grün, Blau vergeigen soeben einen Elfmeter, schreibt Dietmar Neuwirth in seiner Morgenglosse. Die Wiener Stadtregierung müsse vieles fürchten. Das Wetter beim Maiaufmarsch beispielsweise. Die Opposition gehöre aber sehr, sehr sicher nicht dazu. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über Damenmode und Wohnungsstil - diese sollten möglichst aufeinander abgestimmt sein. Mehr dazu