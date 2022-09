Elizabeth II. wird in Westminster Hall aufgebahrt

Der Sarg der Queen bei der Ankunft in London am Dienstagabend.

König Charles III. und seine Söhne William und Harry geleiten den Sarg der Queen zum Parlament, dort kann sich die Bevölkerung von ihrer Königin verabschieden. Hunderttausende Besucherinnen und Besucher sowie kilometerlange Schlangen werden erwartet.

Es ist der erste Höhepunkt der Trauerfeiern nach dem Tod von Queen Elizabeth II.: Die sterblichen Überreste der britischen Königin werden am Mittwoch in einer feierlichen Prozession durch London in die Westminster Hall gebracht. König Charles III. sowie seine Söhne Prinz William und Prinz Harry geleiten den Sarg gemeinsam zum britischen Parlament. Vier Tage lang hat die Öffentlichkeit Gelegenheit, in Westminster Hall 23 Stunden täglich Abschied von der verstorbenen Regentin zu nehmen. Stunden davor bildeten sich erste Warteschlangen.

Am Dienstag wurde der Sarg mit einer Transportmaschine der britischen Luftwaffe von Edinburgh nach London überführt. Er wurde vor dem Buckingham-Palast von Tausenden Menschen mit lautem Beifall begrüßt und dann von König Charles, seinen Geschwistern sowie den Enkeln der Queen empfangen. Über Nacht war der Sarg im sogenannten Bow Room aufgestellt. Zuvor gab es in der schottischen Stadt Edinburgh umfangreiche Trauerfeierlichkeiten.

In der Nacht auf Mittwoch harrten britischen Medien zufolge viele Menschen am britischen Parlament aus, um im Laufe des Tages der Monarchin ihren Respekt zu zollen. Hilfsorganisationen versorgten Wartende mit heißen Getränken und Snacks, berichtete der Sender BBC. Es könnte dennoch sehr ungemütlich werden: Meteorologen sagten für den Mittwochmorgen starke Regenfälle in der britischen Hauptstadt voraus. Insgesamt werden hunderttausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Manche Schätzungen gehen sogar von bis zu zwei Millionen Menschen aus.

Einige Trauernde campieren schon seit Tagen im Freien, um sich von der Queen verabschieden zu können. (c) AFP or licensors

Aufgebahrt wird der Sarg der Queen auf einem mit purpurfarbenem Stoff bedeckten Katafalk. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, hält nach dem Eintreffen des Sarges einen kurzen Gottesdienst ab, an dem auch der König teilnimmt.

Trauerzug vom Palast zum Parlament

Der Trauerzug mit dem Sohn und den Enkeln der Königin soll am Mittwoch um 14.22 Uhr (Ortszeit; 15.22 Uhr mitteleuropäischer Zeit) den Buckingham-Palast verlassen und zur Westminster Hall führen, dem ältesten Teil des britischen Parlaments.

Auch die übrigen Kinder der Queen - Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward - werden zu Fuß dem Sarg folgen. Weiterhin gehören Annes Sohn Peter Philips und ihr Ehemann Admiral Tim Laurence sowie der Herzog von Gloucester, ein Cousin der Queen, und der Earl von Snowdon, ihr Neffe, zum Trauerzug. Charles' Gattin Königin Camilla, Williams Ehefrau Prinzessin Kate und Harrys Frau Herzogin Meghan werden in Autos hinter dem Sarg hergefahren.

An der Westminster Hall soll die Prozession um 15.00 Uhr (16.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit) ankommen. Dort ist ein kurzer Gottesdienst geplant, bevor schließlich die Öffentlichkeit mehrere Tage lang am Sarg Abschied von der Königin nehmen kann. Das Staatsbegräbnis findet am kommenden Montag statt. Die Queen war am vergangenen Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben.

Schilder weisen Trauernden den Weg, um sich von Elizabeth II. verabschieden zu können. (c) AFP or licensors

Familienbande

Die Beziehungen zwischen den Brüdern William und Harry gelten als schwer belastet. Harry und Meghan haben der königlichen Familie in mehreren Interviews schwere Vorwürfe gemacht. Lediglich die Queen nahmen sie von den Anschuldigungen aus. Mit dem Amtsantritt von Vater Charles als König besteht nun neue Hoffnung auf Versöhnung. In seiner ersten Rede an die Nation betonte der neue Monarch seine Liebe zu Harry und Meghan. Zuletzt zeigte sich das Paar, das seit längerem mit seinen Kindern Archie und Lilibet in Kalifornien lebt, demonstrativ gemeinsam mit William und Kate am Schloss Windsor. In einer Mitteilung kündigte der Herzog von Sussex, wie Harrys offizieller Titel lautet, zudem an, seinen Vater als König zu ehren.

Staatsbegräbnis

Das tatsächliche Staatsbegräbnis findet dann am Montag, dem 19. September, statt. Es werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet, darunter mehrere Königinnen und Könige. Wie am Mittwoch offiziell bestätigt wurde, werden beispielsweise Japans Kaiser Naruhito und seine Frau, Kaiserin Masako, dem Staatsbegräbnis beiwohnen. Japanische Monarchen nehmen traditionell eigentlich nicht an Bestattungen teil, weder im eigenen Land noch im Ausland. Der australische Premierminister Anthony Albanese wird zusammen mit den Staats- und Regierungschefs von vier Inselstaaten im Pazifik, Papua-Neuguinea, Tuvalu, den Salomonen und Samoa, nach London reisen. Auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Begräbnis in London teilnehmen. Außerdem haben sich US-Präsident Joe Biden, der französische Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen.

(APA/AFP/dpa/red)