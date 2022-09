In diesen Städten wohnen die meisten Superreichen

(c) PantherMedia / Vichaya Kiatying-Angsulee (Vichaya Kiatying-Angsulee)

New York konnte den Platz an der Spitze erfolgreich verteidigen. Mehrere US-Metropolen holen jedoch schnell zum Big Apple auf.

Die Hälfte der Top-10-Städte mit den meisten Millionären liegt in den USA. Das größte Wachstum verzeichneten jedoch arabische Städte.

Laut einem Bericht der Beratungsfirma Henley & Partners sind New York, Tokio und San Francisco die Städte, in denen die meisten Millionäre leben. Mehrere US-Metropolen holen jedoch schnell zum Big Apple auf. Bereits die Hälfte der Top-10-Städte mit den meisten Millionären liegt in den USA.

New York City verlor in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zwölf Prozent seiner reichsten Einwohner, während die San Francisco Bay Area einen Anstieg von vier Prozent verzeichnete. Die britische Hauptstadt London, die den vierten Platz belegt, verzeichnete einen Rückgang von neun Prozent.

Das Unternehmen definiert Millionäre als Personen mit einem investierbaren Vermögen von einer Million Dollar oder mehr. Dazu gehört alles von Bargeld, Giro- und Sparkonten bis hin zu Anlagen in Aktien, Staatsanleihen und Investmentfonds.

Größtes Plus in arabischen Städten

Vom Geheimdienst New World Wealth gesammelte Statistiken zeigen, dass Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad und Sharjah, die drittbevölkerungsreichste Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate, die Städte mit der am schnellsten wachsenden Millionärsbevölkerung in diesem Jahr sind.

Auch Abu Dhabi und Dubai zählen zu den Städten mit der am schnellsten wachsenden Millionärsbevölkerung, da die Emirate die Superreichen mit einem niedrigen Steuersystem und neuen Aufenthaltsregelungen anlocken. Die Emigration wohlhabender Russen hat ebenfalls zu den Rekordzuflüssen in die Vereinigten Arabischen Emirate beigetragen. Peking und Shanghai, die auf der Liste der reichsten Städte den neunten beziehungsweise zehnten Platz belegen, haben hingegen Verluste verzeichnet. Henley & Partners prognostizieren für China den größten Vermögensabfluss nach Russland in diesem Jahr.

Insgesamt waren die USA von allen Ländern auf der Liste am stärksten vertreten. Sechs ihrer wichtigsten Ballungsräume beanspruchten einen Platz unter den Top 20.

(Bloomberg/ham)