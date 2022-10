Sportlicher Fahrspaß mit dem neuen ENYAQ COUPÉ RS iV

Ganze Power. Mit dem RS – Rally Sport – fügt Škoda der ENYAQ-COUPÉ-Familie ein vollelektrisches Modell hinzu, das spektakulärer nicht sein könnte. Vor allem der Fahrspaß kommt durch viel E-Power, einem niedrigen Schwerpunkt und sportlichen Features nicht zu kurz.

Das Škoda ENYAQ COUPÉ RS iV ist unumstritten das Kraftpaket der batterieelektrischen ENYAQ-Serie: Der Allradantrieb mit zwei Elektromotoren sorgt für ein besonders dynamisches Fahrvergnügen bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 180km/h. Dabei ist jeder der Motoren mit einem Eingang-Getriebe gekoppelt. Der Synchronmotor an der Hinterachse arbeitet permanent, der Elektromotor an der Vorderachse wird bei Bedarf automatisch zugeschaltet.

Das Sportfahrwerk sorgt für ein dynamisches Fahrvergnügen und ermöglicht die Auswahl verschiedener Fahrprofile, die das Fahrverhalten des ENYAQ COUPÉ RS iV an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen. Optional ist die dynamische Fahrwerksregelung DCC verfügbar, bei der sich der RS jeder Fahrweise anpasst und die jede Fahrsituation mit Leichtigkeit meistert. Zusätzliche Sicherheit und Stabilität garantiert die Batterie, die unterhalb des Fahrzeugbodens angebracht ist und dem E-Auto einen tiefen Schwerpunkt verleiht.

Für die Ausdauer sorgt eine 82-kWh-Batterie (77 kWh netto), die in bestimmten Fahrsituationen – etwa bei der Rückgewinnung von Energie, die beim Bremsen entsteht – vom ENYAQ COUPÉ RS iV selbst aufgeladen wird. Das COUPÉ zeichnet sich auch durch den besonders geringen Luftwiderstand von Cw 0,234 aus – eine ideale Aerodynamik, die auf den ersten Blick erkennbar ist.

Nachhaltigkeit im Innen und im Außen

Der sportliche Charakter des ENYAQ COUPÉ RS iV kann sich nicht verstecken: Die Dachlinie des Viertürers fällt nach der B-Säule sanft nach hinten ab und geht in eine Heckklappe mit scharfer Abrisskante über. Ein Blickfang ist das serienmäßige, dunkel getönte Panoramaglasdach. Optisch sportliche Akzente setzen die Seitenschweller in Wagenfarbe, 20-Zoll-Leichtmetallfelgen und eine markante Frontschürze. Trotz aller Sportlichkeit kommt der Komfort beim ENYAQ COUPÉ RS iV nicht zu kurz. Der Innenraum ist erstaunlich geräumig, der Kofferraum verfügt über ein Fassungsvermögen von 570 Litern.

Nachhaltigkeit wird nicht nur beim vollelektrischen Power-Antrieb des ENYAQ COUPÉ RS iV großgeschrieben, sondern auch bei den verwendeten Materialien für die Karosserie und den Innenraum. So kommen – wo möglich – recycelter Kunststoff, wiederverwendetes Metall und Glas zum Einsatz, im Interieur finden sich ebenfalls ressourcenschonende Materialien. Sportsitze und ein Memory-Sitz für den Fahrer sind obligat, die Sitzheizung vorn ebenso. Eine Drei-Zonen-Klimaanlage garantiert die jeweils angenehmste Temperatur bei Ausfahrten.

Komfort dank Travel-Assistent

Ein zentrales Element ist das Virtual Cockpit, ein weiteres Teil der Serienausstattung. Es kann mit einem Head-up-Display ergänzt werden, das Informationen wie etwa des Navis direkt vor den Fahrer projiziert und mit Augmented-Reality-Elementen angereichert wird. Unübersehbar ist der 13-Zoll-Bildschirm, der sich freistehend zwischen den Vordersitzen befindet. Trotz aller Sportlichkeit muss man im Škoda ENYAQ COUPÉ RS iV auch nicht auf den Komfort eines Fahrassistenten verzichten. Die automatische Distanzregelung mit vorherschauender Geschwindigkeitsanpassung überwacht nicht nur den vorausfahrenden Verkehr, sondern erkennt im Navi hinterlegte Verkehrszeichen und Geschwindigkeitsbegrenzungen und zeigt sie dem Fahrer auf einem Display. Weicht das ENYAQ COUPÉ RS iV unbeabsichtigt von der Spur ab, greift die adaptive Spurführung ein und hält das Fahrzeug in der ausgewählten Spur. Möglich macht das eine Kamera, die Fahrbahnbegrenzungen und Straßenmarkierungen erkennt. Ein aktivierter Travel Assistent hält das Fahrzeug automatisch an und lässt es wieder anfahren. So folgt das E-Auto anderen Fahrzeugen automatisch – wie etwa in einem Stau.

(c) ŠKODA AUTO

Selbstverständlich ist im Škoda ENYAQ COUPÉ RS iV modernste Technik auch im Innenraum verbaut. Das beginnt mit der Instrumententafel, die als digitales Cockpit angelegt ist. Zusatzinformationen werden auf einem Digitalfarbdisplay angezeigt, wobei mittels eines Knopfes am Lenkrad bequem zwischen einzelnen Layouts (wie z. B. Navigation und Assistenzsysteme) gewechselt werden kann. Die zwölf Lautsprecher des Canton-Soundsystems verwandeln den RS in einen fahrenden Konzertsaal. Für ausreichend Connectivity sorgen ein internes WLAN, zwei USB-C-Anschlüsse und eine 230-Volt-Steckdose im Fond. In der Telefonbox ist ein Smartphone nicht bloß bestens aufgehoben, sondern es wird mittels Qi-Drahtlosstandard gleichzeitig aufgeladen.