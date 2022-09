Vorarlberg: Landesrechnungshof findet Mängel bei externen Vergaben

Externe Beratungsleistungen wurden meist nur mündlich und oft vor Regierungsbeschluss beauftragt. Das Land gab nun eine verpflichtende interne Richtlinie für die Beschaffung von Beratungsleistungen heraus.

Der Landesrechnungshof (LRH) Vorarlberg hat bei der Prüfung vom Land vergebener externer Beratungsleistungen einige erhebliche Mängel gefunden. So wurden die Aufträge fast nur mündlich und oft vor dem entsprechenden Beschluss der Landesregierung erteilt. Auch bei der Kontrolle von Ergebnissen und Kosten hapere es, so LRH-Direktorin Brigitte Eggler-Bargehr. Das Land habe auf Grundlage der Empfehlungen des Rechnungshofs nun eine verpflichtende interne Richtlinie herausgegeben.

Geprüft wurden sieben Projekte im Zeitraum 2016 bis 2021, die nach Volumen und vorhandenen Auffälligkeiten ausgewählt wurden. Eine Million Euro wurde für diese im Prüfzeitraum vom Land ausgegeben - um die Hälfte mehr als ursprünglich vorgesehen.

Schlachthof Dornbirn im Fokus

Besonders bemerkenswert lief offenbar die Vergabe zur Konzepterstellung für einen regionalen Schlachthof in Dornbirn ab, berichtete Eggler-Bargehr bei einer Pressekonferenz am Dienstag: Nachdem mehrere Jahre erfolglos nach einer Nachfolgelösung für den früheren Schlachthof gesucht worden war, wurde der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP) auf einer Veranstaltung von einem ihm bekannten pensionierten Fachmann angesprochen, der sagte, er habe Lösungsansätze. Der Auftrag zur Konzepterstellung wurde kurzerhand und ohne klare Festlegung von Auftragsgegenstand und Kosten erteilt, wobei Gantner laut LRH von Kosten von höchstens 10.000 Euro ausging. Schließlich fielen 126.000 Euro an. Das erstellte Konzept war praktisch nicht verwendbar.

In einem anderen Projekt wurde die Konzeption für Entwicklung und Umsetzung der Standortmarke "Marke Vorarlberg" nach Ausschreibung eines Wettbewerbs an eine Agentur vergeben, die wegen Überschreitung der Kosten gar nicht hätte berücksichtigt werden dürfen - sie hatte als deutsche Agentur im Angebot rechtmäßigerweise keine Umsatzsteuer angegeben, diese wurde offenbar nicht richtig eingerechnet. Der Auftrag wurde mündlich und drei Monate vor dem nötigen Beschluss der Landesregierung vergeben. In einem anderen Fall - Begleitung und Konzept für eine Social-Media-Strategie des Landes - war die später beauftragte Agentur an der Erstellung der Wettbewerbsunterlage beteiligt. Das ist zwar rechtlich erlaubt, der LRH rate dennoch davon ab.

Vergleichsangebote sind einzuholen

In seinen Empfehlungen hielt der Rechnungshof das Land außerdem unter anderem dazu an, Aufträge, auch Folgeaufträge, nicht mehr mündlich und nicht mehr vor Genehmigung durch die Landesregierung zu vergeben, stets Vergleichsangebote einzuholen und eine systematische Kosten- und Projektkontrolle sowie bessere Vorbereitung durchzuführen. Das Land habe den Handlungsbedarf schnell erkannt, die nun vorliegende Richtlinie sei für die vergebenden Abteilungen, die teilweise kaum Erfahrung mit solchen Prozessen haben, sehr hilfreich, sagte Eggler-Bargehr.

Positiv vermerkte die LRH-Direktorin, dass der Beratungsbedarf bei allen geprüften Projekten nachvollziehbar gewesen sei, die Ergebnisse der externen Berater in den meisten Fällen auch genutzt wurden und bei den Honoraren keine Auffälligkeiten entdeckt worden seien. Sie betonte außerdem, dass die Projekte für die Prüfung aufgrund von Auffälligkeiten ausgewählt wurden und keinen repräsentativen Durchschnitt darstellten.

Das Land kündigte am Dienstag in einer Aussendung an, die Empfehlungen durch die neue Richtlinie bei zukünftigen Beauftragungen zu berücksichtigten. Zudem werde das Schulungsangebot der Landesverwaltung angepasst.

(APA)