Volksopernorchester: Start mit rein russischem Programm

Das Orchester der Volksoper begann seinen ersten symphonischen Zyklus im Konzerthaus unter seinem neuen Leiter Omer Meir Wellber und mit Geigerin Midori.

Warum nicht auch einmal symphonischen Repertoire? In diesem Sinn hat Omer Meir Wellber, der neue Leiter des Orchesters der Volksoper Wien, für dieses eine Konzertreihe organisiert, teils mit jungen Dirigenten, die er an die Volksoper gebracht hat, etwa Ben Glassberg oder Roderick Cox. Und mit der Geigerin Midori als Artistin in Residence.

Für den Auftakt im Großen Konzerthaussaal (die weiteren Termine werden in der Volksoper stattfinden) hatte sie sich das Tschaikowsky-Violinkonzert ausgesucht. Da war das Orchester gleich ordentlich gefordert. Denn die 51-jährige Virtuosin spielte den nicht nur technisch anspruchsvollen Solopart überaus eigenwillig, vor allem mit vielen agogischen Nuancen. Man musste überaus wach zu sein, um ihren Intentionen gut zu folgen. Ein etwas ruhigeres Tempi im Finale hätte es auch getan. Und Wellbers Idee, sein Orchester dann, wenn die Solistin gerade pausierte, dynamisch aufdrehen zu lassen, war weder notwendig noch erklärt es sich aus der Partitur. Tschaikowsky bedarf keiner Überzeichnung.