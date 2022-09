Todesopfer bei Gefechten an afghanisch-pakistanischer Grenze

Erneut schwere Schießereien an umstrittener Grenze. Mindestens drei Pakistanis gefallen. Zwischenfälle dieser Art häufen sich seit der Machtübernahme der Taliban im Vorjahr.

Pakistanische Grenztruppen und afghanische Taliban haben einander am Mittwoch Kämpfe an der Grenze geliefert. Dabei fielen mindestens drei Pakistanis, die Opferzahl unter den Taliban ist unbekannt.

Schauplatz der Schießereien war ein Grenzabschnitt zwischen der afghanischen Provinz Paktia und der pakistanischen Region Kurram in der Provinz Provinz Pakhtunkhwa. Sie waren ausgebrochen, als Pakistanis eine „militärische Struktur" aufbauen wollten. Es handelte sich dabei um eine Grenzbefestigung samt Wachhaus, hieß es später.

Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 gab es schon mehrfach Schießereien an der Grenze Afghanistan-Pakistan, aber auch an jener zum Iran. Zu den konkreten Auslösern zählten dabei etwa bauliche Maßnahmen der Pakistanis und Iraner für Grenzschutz und Grenzbewachung. In manchen Fällen schossen von afghanischer Seite her auch Schmuggler bzw. lokale Kämpfer, weil sie um ihre Schmuggelrouten fürchten.

Problematische Grenzziehung

Zudem ist die afghanisch-pakistanische Grenze letztlich Produkt der früheren britischen Kolonialverwaltung. In Pakistan wird diese Grenzziehung weitgehend akzeptiert - es gibt aber dort und vor allem in Afghanistan auch Widerstände, sie weiter anzuerkennen, gerade auch, weil sie vielfach traditionelle Stammesgebiete quert.

Ein Sprecher der Taliban sagte, der pakistanische Grenzposten sei entgegen einer lokalen Vereinbarung geplant worden; außerdem hätten die Pakistanis zuerst geschossen, als sich Afghanen der Baustelle näherten. Aus Pakistan indes war die Rede davon, dass die Baustelle von „afghanischen Terroristen“ attackiert worden sei; man vermied es also, die Taliban selbst zu beschuldigen.

(Reuters)