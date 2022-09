WKStA leitet Ermittlungsverfahren im Fall Wien Energie ein

„Selbstverständlich kooperieren wir vollumfänglich mit den Behörden“, hieß es dazu seitens der Wien Energie.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter im Zusammenhang mit der Wien Energie eingeleitet. Ein entsprechender Bericht der „Kronen Zeitung“ wurde am Mittwoch seitens der Behörde bestätigt. Demnach sieht die Staatsanwaltschaft nach mehreren Anzeigen einen begründeten Anfangsverdacht. Konkret ermittelt wird wegen „grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen“, schreibt die Zeitung.

Der Strafrahmen liegt dabei laut „Kronen Zeitung“ bei bis zu zwei Jahren Haft. Seitens der Wien Energie hieß es dazu: „Wir haben von dem Ermittlungsverfahren erfahren. Selbstverständlich kooperieren wir vollumfänglich mit den Behörden.“

Die Wien Energie suchte vor wenigen Wochen überraschend beim Bund um eine Liquiditätshilfe in Milliardenhöhe an, weil hohe Sicherheiten für ihre Börsengeschäfte schlagend geworden waren. Daraufhin in den Raum gestellte Spekulationsvorwürfe wurden von Wien Energie mehrfach und vehement zurückgewiesen. Auch Experten kamen jüngst zu der Einschätzung, dass es bei dem Energieversorger keine Spekulation mit Strom gegeben hat.

