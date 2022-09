Auf dem Weg zum Fußballwunder

In der deutschen Bundesliga ist Union Berlin sensationell Tabellenführer, im Europacup soll dieser Höhenflug weitergehen. Mittendrin: Kapitän Christopher Trimmel.

Berlin/Braga. Der Vergleich mit dem größten Wunder der jüngeren Fußballgeschichte ließ nicht lang auf sich warten. Doch die Offiziellen des 1. FC Union Berlin hielten energisch dagegen. Die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga, so sensationell sie auch sein möge, sei nicht viel mehr als eine Momentaufnahme, wenn auch eine, die man festhalten und genießen sollte. Doch von Leicester City, dem englischen Überraschungsmeister von 2015/16, der auch am Ende der Saison alle auf dem Papier übermächtigen Premier-League-Topklubs hinter sich gelassen hatte, will man An der Alten Försterei noch gar nichts hören.

Jedenfalls müssen sie in Köpenick im Südosten Berlins weit zurückgehen, um Union an der Spitze der ersten Liga zu finden. Zum Jahr 1970 nämlich, da war man nach dem ersten Spieltag Tabellenführer der DDR-Oberliga, Union als Spitzenreiter war also auch dort die absolute Ausnahme. Nun ist der Klub überhaupt der einzige Bundesligist, der schon in den DDR-Ligen aktiv war (Hertha Berlin ist im Westen der Stadt beheimatet, RB Leipzig wurde erst 2009 gegründet).