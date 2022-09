Stimmenauszählumg in einer Halle der Verwaltung von Stockholm.

Bis Mittwochnachmittag waren 98 Prozent der Stimmen nach der Wahl vom Sonntag ausgezählt. Zuletzt lagen die bürgerlich-rechten Kräfte hauchdünn vor jenen der Linken.

Drei Tage nach der spannenden Parlamentswahl läuft in Schweden die Auszählung der letzten Stimmen. Bis zum Mittwochnachmittag waren rund 98 Prozent der Wahlbezirke vorläufig ausgezählt. Am engen Rennen zwischen den beiden politischen Lagern änderte sich dabei zunächst nichts: Der konservativ-rechte Vier-Parteien-Block einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten kam weiter auf 175 Mandate, das linke Lager von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson auf 174. Mit einem vorläufigen Endergebnis wurde für heute Abend gerechnet.

Schweden hatte am Sonntag einen Wahlkrimi erlebt. Die Linke war in ersten Prognosen knapp vorne gelegen, dann wendete sich das Blatt zugunsten ihres konservativen Haupt-Herausforderers, Ulf Kristersson von den Moderaten. Das Rennen war so eng, dass die Wahlbehörde kein vorläufiges Ergebnis bekanntgab: Zuerst wollte sie noch spät abgegebene Briefwahlstimmen und Stimmen von Auslandssschweden auszählen.

Anderssons Sozialdemokraten, die traditionell stärkste Kraft in Schweden, lagen gegen 15.30 Uhr bei 30,4 Prozent der Stimmen; auf Platz zwei folgten die Schwedendemokraten mit 20,6 Prozent, was ein Rekordergebnis für die rechtspopulistische Partei von Jimmie Åkesson bedeuten würde. Sie würde damit erstmals auch Kristerssons Moderate (19,1%) als zweitstärkste Kraft überholen.

Ignorierte Migrationsprobleme

Unabhängig vom Ausgang der Wahl ist unsicher, wie eine mögliche Regierung aussehen würde. Beim nun gut möglichen Sieg des rechten Lagers wären die nationalistischen und auch einwanderungskritischen Schwedendemokraten erstmals an der Regierung beteiligt. Das Thema Einwanderung vor allem aus sehr fernen Gegenden und Kulturen mit damit mittlerweile leider verbundenen Problemen bis hin zur brutalen Bandenkriminalität war eines der Haupthemen im Wahlkampf und ist es nach wie vor im Alltag der Bevölkerungsmehrheit, weit mehr als etwa Steuern und Klimaschutz. Die jahrzehntelange Politik praktisch offener Türen für Flüchtlinge und Migranten, verbunden mit überhöhter Toleranz und Nicht-Verpflichtungen im Alltag, hat sich speziell in den vergangenen zehn Jahren als folgenschwer erwiesen. Sie wird heute vielfach als naiv, unverantwortlich und „Bullerbü-blauäugig" gescholten, sogar von Sozialarbeitern und Polizisten, die selbst Migrationshintergrund haben.

