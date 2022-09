Das blutige Vermächtnis Russlands

In den vom ukrainischen Militär befreiten Gebieten häufen sich Hinweise auf mutmaßliche russische Kriegsverbrechen. Kiews Armee profitiert von zurückgelassenen Waffen.

Wolodymyr Selenskij spricht ohne Mikrofon und mit heiserer Stimme: „Ich will Euch allen dafür danken, dass ihr diese Stadt von den russischen Terroristen befreit habt“, sagt er, nachdem er sich in eine Reihe von Soldaten gestellt hat. Auf dem zentralen Platz vor dem Rathaus von Isjum sprich der untersetzte Oberste Befehlshaber seinen Leuten Mut zu: Man könne Gelände besetzen, aber weder das ukrainische Volk noch die Herzen. Just als Selenskij der Gefallenen gedenkt und deren Eltern sein Beileid ausspricht, ertönt im Hintergrund Gefechtslärm.

Der überraschende Besuch des ukrainischen Präsidenten wenige Tage nach der Rückeroberung des Ortes von den russischen Invasoren macht in seiner Schlichtheit Eindruck. „Unsere blau-gelbe Flagge weht über dem befreiten Isjum“, hatte er zuvor schon auf auf Telegram mitgeteilt. Die strategisch wichtige 40.000-Einwohner-Stadt gilt als Tor zum Donbass. Und Selenskij will mehr: „Wir bewegen uns nur in eine Richtung – vorwärts und bis zum Sieg“, hatte er geschrieben. Doch vor Ort bricht ihm fast die Stimme. „Ich will euch danken“, wiederholt er immer wieder.