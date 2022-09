Die Europäische Kommission will Zufallsgewinne von Energieunternehmen abschöpfen und diese den Verbrauchern zukommen lassen. EU-Ressortleiter Wolfgang Böhm erklärt in dieser Folge, was er von dem Entwurf hält, wo die Schwächen darin liegen und welche Maßnahme demnächst den ganzen Markt noch einmal neu ordnen könnte.

Gast: Wolfgang Böhm

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller

Credits: Europäische Kommission