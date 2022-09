Der Glanz von Salzburgs Unentschieden

Was gegen Milan und Chelsea gelang, ist beachtlich. Doch gegen Zagreb folgt die wahre Prüfung in der Champions League.

Punkt gegen den AC Milan, 1:1 gegen Chelsea – Salzburgs Ausbeute nach zwei Spieltagen der Champions League liest sich für Österreich durchaus beachtlich. Im Rückspiegel betrachtet kann festgehalten werden, dass sowohl gegen die Italiener als auch die Engländer eine große Portion Glück im Spiel gewesen ist. Und, dass die „Bullen“ in ihrer vierten CL-Saison in Folge von dieser Erfahrung profitieren. Früher wären solche Auftritte – vor allem unter dem Druck, den etwa Chelsea an den Tag gelegt hatte –, wohl verloren gegangen. In der Gegenwart halten Nerven und Aufstellung stand.

Das imponiert auch, weil (abermals) vorwiegend sehr junge Spieler diese beiden Zähler verbuchen konnten. Noah Okafor ist 20, der Schweizer schoss fünf der vergangenen neun CL-Tore. Dijon Kameri ist 18, das ÖFB-Juwel war an der Entstehung beteiligt. Junior Adamu, 21, ebenso. Oder der 19-jährige Franzose Gourna-Douath, der den Angriff nach einer Balleroberung eingeleitet hat.