Österreichischer Reporter stört Schweigeminute für die Queen

Beim Champions-League-Spiel am Mittwoch in London störte ein österreichischer Reporter die Schweigeminute für Queen Elizabeth II. Ein Hoppala, das ihm einige übel nahmen.

Als „Staatsfeind Nummer Eins“ betitelte die Homepage des Radiosenders Ö3 ziemlich dramatisch ihren langjährigen Sportreporter Adi Niederkorn. Grund dafür ist ein Fauxpas, den sich der Reporter während der Berichterstattung vom Champions-League-Fußballspiel FC Chelsea gegen Redbull Salzburg am Mittwoch in London leistete.

Vor Matchbeginn wurde zu Ehren der verstorbenen Queen Elizabeth II. eine Schweigeminute abgehalten. Just während dieser musste Niederkorn einen Live-Einsteig für die Ö3-Nachrichten halten. Zu berichten hatte er freilich wenig: In dem 15 Sekunden langen Einstieg teilte er mit, dass jetzt gerade die Schweigeminute abgehalten werde und auch ihm gedeutet werde, er müsse jetzt still sein. Liefert er damit einen guten Grund für harsche Kritik? Für die britischen Medien offenbar schon.

Als gesprächiger österreichischer Sportreporter aus der Stamford-Bridge schaffte es Niederkorn in die britische Zeitung „The Guardian“: „Die Schweigeminute vor dem Match wurde genauestens eingehalten - bis auf einen Reporter, der in der Pressebox in sein Headset sprach“, liest man dort. Auch die „Daily Mail“ schrieb süffisant: „Nicht ein Mucks war zu hören - bis auf einen österreichischen Radiokommentator, der meinte, die Schweigeminute brauche seine Erklärungen.“

Medienberichte über Drohungen

Auf Ö3 berichtete Niederkorn am darauffolgenden Donnerstag, die Situation sei „furchtbar“ gewesen, er wurde insbesondere von der Chelsea-Bank mit bösen Blicken bedacht. Nach der Partie habe ihn sogar ein Spieler des FC Chelsea diesbezüglich attackiert, auch wenn Niederkorn nicht verraten wollte, um wen es sich dabei handelte.

