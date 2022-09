Amsterdamer Volksschüler finden Maschinenpistole bei Aufräumtag

"Wow, ein Gewehr“, soll eine Schülerin gerufen haben. Die Schüler waren bei einem Müllsammel-Aktion naher ihrer Schule unterwegs.

Volksschüler in Amsterdam haben bei einer Aufräumaktion in der Nähe ihrer Schule eine Maschinenpistole gefunden. Eine Schülerin stieß am Mittwoch zwischen Abfällen unter einer Brücke auf die Uzi-Pistole, wie die Polizei mitteilte. "Wow, ein Gewehr", rief sie demnach einer Klassenkameradin zu, während ein Mitschüler die Waffe vorsichtig aufhob und zum Lehrer brachte.

Lehrer Levie Peek sagte, die Polizisten seien gut auf die Kinder eingegangen und hätten ihre Fragen beantwortet. Deshalb hätten diese den Waffenfund auch als nicht so bedrohlich empfunden. Zum Schluss machten die Beamten sogar ein Erinnerungsfoto der Kinder - mit der Waffe, die vor der Gruppe auf dem Boden lag.

(APA/dpa)