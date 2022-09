Tödlicher Unfall: Warum dem Raser die U-Haft erspart bleibt

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Der 26-jährige Syrer, der trotz Rotlichts über eine Kreuzung am Wiener Schottenring gerast war und dabei eine Frau in ihrem PKW getötet hatte, darf nach Belgien ausreisen.

Der Haftrichter sieht keine Fluchtgefahr. Da kein anderer Haftgrund ins Treffen geführt wurde, den es zu prüfen galt, kam der Lenker, der den tödlichen Unfall verursacht hatte, ganz ohne Auflagen auf freien Fuß.

Ein illegales Autorennen vorigen Sonntag – dabei rast ein 26-jähriger Syrer mit seinem Mercedes über den Wiener Ring, hält bei einer roten Ampel nicht an und kracht in das Auto einer Frau, die den Ring queren möchte. Die Frau stirbt. Der Lenker wird festgenommen, eine U-Haft bleibt ihm jedoch erspart. Und das obwohl laut Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr besteht - insbesondere deshalb, da der Mann in Belgien lebt. Wie lässt sich dies erklären?