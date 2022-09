Die Corona-Fallstricke im Herbst

Die Rückkehr der FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen wird sehr wahrscheinlich die erste Maßnahme sein, die in einer sich anbahnenden kritischen Situation angeordnet wird.

Die Bereitschaft von Risikogruppen zur Auffrischungsimpfung ist ebenso ein Unsicherheitsfaktor wie neue Varianten und das mögliche Zusammenfallen der Grippe- und Coronawelle.

Noch ist die Zahl der Infektionen und Krankenhauspatienten stabil, Engpässe in Spitälern zeichnen sich nicht ab – weder auf Intensiv- noch auf Normalstationen. Und da auch keine neuen Varianten in Sicht sind, die die Kontrolle über das Infektionsgeschehen übernehmen und wieder häufiger zu schweren Verläufen führen könnten, verliert die Pandemie zunehmend ihren Schrecken. Auch der WHO zufolge ist ihr Ende in Sicht.

Eine Ruhe, die falsche Sicherheit suggerieren und daher verhängnisvoll sein kann, wie die vergangenen zweieinhalb Jahre zeigten. Denn, darin sind sich die meisten Gesundheitsexperten einig, bevor nicht ein Herbst und Winter vergehen, ohne in die Nähe von Kapazitätsgrenzen des Gesundheitssystems zu kommen, die erneut Maßnahmen zur Kontaktreduktion notwendig machen, ist das Gröbste nicht überstanden. Es sind vor allem drei Faktoren, die Unsicherheiten bergen und in den nächsten Monaten für Überraschungen sorgen könnten.

Immunität in der Bevölkerung