Hervorragende Schwingungen für Büro und Technik

Büro- und Technikflächen. Im 19. Bezirk gibt es neue Räume, die sich unter anderem auch gut für Ton-, Film- oder Radiostudios eignen.

In einem ehemaligen Fabriksgebäude auf der Heiligenstädter Lände gelangen in nächster Zukunft mehrere (loftartige) Büro- und Technikflächen unbefristet zur Vermietung. Durch einen hohen technischen Standard, – schwingungsgedämptes Gebäude, hohe elektrische Anschlussleistung/m2, teilweise hohe Deckentraglast – eignet sich das Gebäude hervorragend für sensible Rechenzentren oder auch Ton-, Film- beziehungsweise Radiostudios.

Impressionen







Aktuell gelangen unbefristete Einheiten von 330 bis zu 885 m2 Fläche zur Vermietung. Außerdem stehen für die Einheiten möblierte Teeküchen mit angrenzendem Pausenraum und Sanitärräume zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot allgemein durch einen Lastenlift, drei Personenlifte und eine Hebebühne, die an der LKW-Anlieferungsrampe das Einladen großer und schwerer technischer Geräte ermöglicht. Ein täglich anwesender Haustechniker erlaubt ein rasches Handeln bei allfälligen technischen Problemen.

In unmittelbarer Nähe befinden sich Fachhändler wie Wein & Co, außerdem garantiert das reichhaltige Angebot an Geschäften im Einkaufszentrum Q 19 eine optimale Nahversorgung. Durch die Nähe zu den U4-Stationen Heiligenstadt und Spittelau und der Straßenbahnlinie D ist auch eine schnelle öffentliche Anbindung an die Stadt möglich.

Weitere Informationen unter www.mmi.wien

ECKDATEN, LAGE, AUSSTATTUNG • komplettes Gebäude schwingungsgedämpft

• loftartige Gewerbeflächen

• 500 bis 1500 kN/m² Deckentraglast

• Lüftung, Fernkälte, Zentralheizung

• hauseigene Tiefgarage

• ein Lastenlift / drei Personenlifte

• Anlieferungszone mit Hebebühne

• Hautechniker täglich anwesend

• bis Ende 2023 garantiert niedriger Strompreis pro kWh

• hohe elektrische Anschlussleistung/m2

• Betriebskantine

• Seminar- u. Konferenzraum bei Bedarf anmietbar

• Angabe des Energiebedarfs: HWB 40,34 – Klasse B

VERFÜGBARE FLÄCHEN • Top 1/1 – 882 m² (prompt)

• Top 3/3 – 327 m² (prompt)

• Top 4/2 – 306 m² zzgl. ca. 60 m² Terrasse (prompt)

• Top 3/1 – 560 m² (ab 2023)

• Top 4/1 – 224 m² (ab 2023)