Booster für E-Mobilität und energieautarke Zukunft

Erfolgsgeschichte. VARTA ist im Bereich der Lithium-Ionen-Technologie ein Innovations- und Weltmarktführer. Jetzt startet das Unternehmen eine Offensive bei E-Mobilitätslösungen und Energiespeicher-Systemen.

Es waren die großen technologischen Errungenschaften, die die Welt verändert haben – Meilensteine, bei denen VARTA einen fixen Platz in den Geschichtsbüchern einnimmt. Als der Polarforscher Fridtjof Nansen 1896 aufbrach, den Nordpol zu erkunden, lieferten VARTA-Akkumulatoren bei bis zu -40 Grad Celsius den Strom für seine Experimente. Beim ersten Transatlantikflug 1928 von Ost nach West wurden die Bordgeräte der Junkers W 33 „Bremen“ von VARTA-Batterien mit Strom versorgt und 41 Jahre später, im Jahre 1969, bei der Mondlandung der Apollo 11 schoss Neil A. Armstrong die ersten Fotos mit der berühmten Hasselblad Kamera, die mit VARTA-Batterien bestückt war.

Super-Batterie made in Europe

Und auch im 21. Jahrhundert hat der Weltmarktführer ein ambitioniertes Ziel: eine „Superbatterie“ made in Europe – als Energiequelle für die Elektromobilität sowie für hochleistungsfähige, kabellose Anwendungen. Einmal mehr will VARTA einen technologischen Umbruch – den Schwenk vom Verbrennungs- zum Elektromotor – entscheidend mitgestalten und hat unter der Marke V4Drive die nächste Generation hochleistungsfähiger Lithium-Ionen-Akkus entwickelt: Höhere Power bei hoher Energiedichte sorgt für eine lange Lebensdauer. Die außerordentlich hohe Entladerate sorgt bei der Beschleunigung für volle Power und besonderen Fahrspaß. Und die geringe Wärmeentwicklung im Vergleich zu konkurrierenden Batterien macht die V4Drive von VARTA besonders leistungsfähig. Auch an der Ladegeschwindigkeit haben die Entwickler der VARTA getüftelt und erreicht, dass die Batterie in nur drei Minuten 80 Prozent der Ladekapazität erreicht.

Namhafte deutsche Automobilhersteller haben bereits großes Interesse an der V4Drive-Zelle signalisiert. Mit ihnen führt VARTA Gespräche. Als Technologiepartner soll VARTA auch bei der DTM Electric einsteigen. DTM-Chef Gerhard Berger plant eine vollelektrische Rennserie. Die Elektrotourenwagen könnten, bestückt mit V4Drive-Zellen, mit 1000 PS ab 2024 an den Start gehen. Die Pilotproduktion der ultra-hochleistungsfähigen Akkus für die Elektromobilität am VARTA-Headquarter in Ellwangen (Deutschland) läuft seit 2021 auf Hochtouren. Der Umstieg in die Serienfertigung ist bereits für 2024 geplant. 130 Jahre Industrialisierungs-Know-how sowie deutsche Ingenieurskunst bilden die Basis für den Aufbau der geplanten Gigafactories. Wie gewohnt setzt VARTA bei wichtigen Maschinen auf eigene Entwicklung und Fertigung.

Große Visionen

Der österreichische Unternehmer Michael Tojner, der mit seiner Industriegruppe Montana Tech Components die Mehrheit an VARTA hält, hat eine große Vision für den deutschen Technologiekonzern mit großer Historie und einem der bekanntesten Markennamen Europas: „V4Drive steuert das Premium- und Luxussegment der europäischen Hersteller an. In unseren ersten beiden Gigafactories sollen maßgeschneiderte Hochleistungs-Lithium-Ionen-Rundzellen gefertigt werden. Unser Ziel ist es, im Herzen Europas und nach höchsten Umweltstandards Akkus zu produzieren und weiterzuentwickeln. Damit wollen wir uns langfristig für die Unabhängigkeit der europäischen Automobilindustrie einsetzen und durch innovative Technologien und CO 2 -neutrale Produktionsverfahren einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten“, erklärt Michael Tojner, Aufsichtsratsvorsitzender und Mehrheitseigentümer der VARTA AG.

Tojner setzt dabei auch auf den Batterieforschungsstandort der VARTA in Graz. Dort wird derzeit mit einer Gesamtinvestitionssumme von 33 Millionen Euro der VARTA Forschungshub realisiert – mit erweiterten Laborkapazitäten sowie einer vollständigen Prototypenfertigung auf mehr als 2.500 m2. Ein Team von 35 Forscherinnen und Forschern betreibt Grundlagenforschung, um die Energiedichte sowie die Lebensdauer von Batteriezellen zu erhöhen, kritische Rohstoffe wie z. B. Kobalt maximal zu reduzieren oder zu ersetzen und eine größtmögliche Reduktion des Energieverbrauchs und des Ressourceneinsatzes in der Fertigung zu erzielen.

„VARTA wird zur Beschleunigung des Innovationsprozesses auch auf völlig neue Ansätze aus der Industrie 4.0 wie zum Beispiel den ,Digitalen Zwilling‘ setzen und auch verstärkt mit künstlicher Intelligenz arbeiten“, führt Stefan Koller, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter der VARTA Innovation, weiter aus. Mit dem neuen Forschungshub möchte VARTA die lange Tradition der Batterieforschung in der Steiermark durch den Aufbau eines High-End Materialforschungszentrums für die Lithium-Ionen- sowie für weitere zukunftsweisende neue Akkutechnologien fortsetzen. „Die Technische Universität Graz gilt als Wiege der Batterieforschung in Europa, deshalb haben wir den Forschungshub der VARTA AG ganz bewusst in Österreich angesiedelt. Unser Anspruch ist es, die Forschungsergebnisse so schnell wie möglich in die Massenfertigung übertragen zu können und damit die Innovationskraft der VARTA für leistungsfähige Hightech-Produkte bereitzustellen“, so Tojner.

Energieautarkes Wohnen

Die Ambitionen der VARTA sind groß, ebenso die Nachfrage nach leistungsfähigen Akkus. Neben einer neuen Generation Akkus für die E-Mobilität, Motorräder, LKW und Transport-Drohnen entwickelt VARTA auch sein Produktsortiment im Bereich Energiespeicher für private Haushalte weiter und bringt im kommenden Jahr ihr neues Produkt, die „VARTA.wall“, auf den Markt. Der modulare DC-Hochvolt-Speicher von VARTA ist made in Germany und besitzt eine Speicherkapazität von 10–20 kWh. Sein neu entwickeltes Aluminium-Druckgussgehäuse mit nur zehn Zentimetern Einbautiefe macht ihn zu einem der platzsparendsten Speichersysteme auf dem deutschen Markt. Eine spezielle Boost-Funktion erhöht die Versorgungssicherheit im Notstrombetrieb. Im kommenden Jahr bringt VARTA außerdem sowohl neue Speicher als auch ergänzende Ökosystemprodukte für energieautarkes Wohnen, wie z. B. eine Wallbox, auf den Markt.

VARTA.wall ist ein platzsparender Hochleistungsstromspeicher für private Haushalte. Die spezielle Boost-Funktion erhöht die Versorgungssicherheit im Notstrombetrieb. (c) beigestellt

„Wie wichtig eine autonome Energieversorgung Europas ist, haben uns leider die vorigen Monate gelehrt. Als überzeugter Europäer habe ich mich seit Übernahme der VARTA ausschließlich für den Bau und Ausbau von Produktionsstandorten in Europa eingesetzt. Leistbare grüne Energie und Energieunabhängigkeit für jeden Hausbesitzer sind dabei unser Ziel“, betont Michael Tojner.

