Frau bei Kollision zwischen Pkw und Straßenbahn in Wien verletzt

Die 45-Jährige dürfte beim links Abbiegen eine Garnitur der Linie 31 übersehen haben. Sie erlitt Kopfverletzungen und Prellungen, war aber nicht in Lebensgefahr.

Eine 45-Jährige ist bei einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw am Donnerstag in Wien-Brigittenau verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug um die Mittagszeit auf der Stromstraße unterwegs und wollte nach links in die Leithastraße abbiegen. Dabei dürfte sie eine Garnitur der Linie 31 übersehen haben, sagte Wiener Linien-Sprecherin Andrea Zefferer.

Die 45-Jährige erlitt bei der Kollision Kopfverletzungen und Prellungen, berichtete die Sprecherin der Berufrettung, Corina Had. Die Frau wurde von zwei Teams der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich.

Aufgrund des Unfalls wurde die Linie 31 knapp eine Stunde lang kurz geführt. Ab 13.15 Uhr erfolgte die Linienführung wieder nach Plan.

