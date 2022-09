Ahmad Massoud, Sohn des „Löwen von Pandschir“ und Chef des Nationalen Widerstandsrates, über das Taliban-Regime und seine Pläne für Afghanistan.

Die Presse: Sie haben nach dem Fall von Kabul geschworen, weiter gegen die Taliban zu kämpfen. Warum konnten Ihre Truppen das Pandschir-Tal nicht halten?

Ahmad Massoud: Ich bemühte mich bis zum letzten Moment um Verhandlungen über die Bildung einer legitimen Regierung für Afghanistan. Doch die Taliban griffen das Pandschir-Tal an und brachten 40.000 Mann in Stellung, darunter auch Kämpfer der al-Qaida und anderer terroristischer Gruppen. Es wäre nicht vernünftig gewesen, sich einer solchen Übermacht entgegenzustellen. Deshalb zogen wir uns wie zu Zeiten der sowjetischen Besatzung in die Seitentäler zurück.



Wie viele Kämpfer haben Sie denn?