U-Ausschuss: Wer ist die ÖVP Tirol und wenn ja, wie viele?

Ob ein Verein als „Partei“ oder „parteinahe“ gewertet wird, ist für den Bezug von Förderungen wichtig. Es geht um hohe Rückzahlungen.

Wien. In der ÖVP Tirol erzählt man sich gern diese Anekdote: Ex-Kanzler Bruno Kreisky besuchte in den 1970ern die Gemeinde Sölden. Er fragte Landeshauptmann Eduard Wallnöfer: „Wie sind hier die politischen Verhältnisse?“ Wallnöfner darauf: „Ein Drittel, ein Drittel und ein Drittel.“ Kreisky: „Oha, dachte nicht, dass die SPÖ hier so stark ist.“ Wallnöfer entgegnete: „Nein. Ein Drittel Bauernbund, ein Drittel ÖAAB und ein Drittel Wirtschaftsbund.“

Diese Anekdote veranschaulicht deutlich, worüber am Donnerstag beim „Tirol-Tag“ im U-Ausschuss diskutiert wurde. Denn es ist in vielen Fällen nicht eindeutig: Welche der vielen Listen können der ÖVP zugerechnet werden? Welche Vereine sind als Teilorganisation zu werten? Welche als parteinahe? Und vor allem: Wer hat welche Fördergelder erhalten, war das zu Recht oder zu Unrecht?