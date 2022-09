OMV-Chef Stern: „Unsere Gasspeicher sind voll“

Auf die Energiekrise müsse reagiert werden, das sei aber kein Grund, die langfristige Strategie zu ändern, sagt OMV-Chef Alfred Stern. Die Zukunft liege in Chemie und Geothermie.

Wien. Es war kein sonderlich glückliches Timing. Mitte März stellte OMV-Chef Alfred Stern seine neue Strategie 2030 vor, an der er in seinem ersten Jahr als OMV-Chef zuvor gearbeitet hatte. Kernpunkt: die Abkehr von der Förderung von Öl und Gas und die Hinwendung zur Petrochemie sowie nachhaltigen Energieträgern. Doch nur drei Wochen vor der öffentlichen Präsentation marschierte Russland in der Ukraine ein, was den globalen Energiemarkt auf den Kopf stellte. Seither dominiert in Europa vor allem die Sorge um die Versorgung mit ausreichend Energie.

Zuletzt wurde der Druck auf Stern daher größer, seine Strategie abzuändern. Dass die OMV, an der die Republik mit 31,5 Prozent beteiligt ist, mitten in der größten Energiekrise seit Jahrzehnten eigentlich aus der Förderung von Öl und Gas aussteigen möchte, gefällt manchen nicht. Stern musste daher kürzlich sogar vor dem Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Öbag antreten, um seine Vorgangsweise zu erklären.