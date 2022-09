China sei für Belarus immer ein "stabiler und zuverlässiger" Freund gewesen, sagte Machthaber Alexander Lukaschenko.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat China für seine Unterstützung in "schwierigen Zeiten" gedankt. China sei für Belarus immer ein "stabiler und zuverlässiger" Freund gewesen, sagte Lukaschenko laut Berichten belarussischer Staatsmedien am Donnerstag bei einem Treffen mit Xi am Rande eines Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Usbekistan.

Lukaschenko sagte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta bei dem Treffen mit Xi, Belarus habe China immer in prinzipiellen Anliegen unterstützt. Dazu zählte er das Wirtschaftswachstum und die staatliche Einheit Chinas. "Wir sind zuverlässige Freunde, was immer uns das kostet", sagte Lukaschenko.

Belarus wurde vom Westen mit Sanktionen belegt, weil das Land im Februar als Ausgangsbasis für den russischen Militäreinsatz in der Ukraine diente und weil Lukaschenko Oppositionsproteste nach der Wahl im Sommer 2020 gewaltsam niederschlagen lassen hatte.

Xis Besuch in Zentralasien ist seine erste Auslandsreise seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Der 2001 als politisches und wirtschaftliches Gegengewicht zu westlichen Institutionen gegründeten SCO gehören China, Russland, die vier zentralasiatischen Länder Kasachstan, Kirgistan, Usbekistan und Tadschikistan sowie Indien und Pakistan an. Belarus hat einen Beobachterstatus.

