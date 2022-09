Der Deal war bereits Mitte Mai angekündigt worden. Der Schweizer Konzern will sich dem Ausbau eines neuen Geschäftsbereichs widmen.

Der Schweizer Zementkonzern Holcim hat den Verkauf seines Geschäfts in Indien abgeschlossen. Der weltgrößte Baustoffkonzern erhielt für die Veräußerung an die indische Adani Group einen Barerlös von 6,4 Milliarden Dollar (6,4 Milliarden Euro).

Der Verkauf umfasst die Beteiligung von 63,11 Prozent an Ambuja Cement, die ihrerseits eine Beteiligung von 50,05 Prozent an ACC besitzt, sowie die direkte Beteiligung von 4,48 Prozent an ACC, wie Holcim am Freitag mitteilte. Der Deal war bereits Mitte Mai angekündigt worden. Ambuja Cement und ACC verfügen gemeinsam über 31 Zement- und 78 Transportbetonwerke und trugen 2021 mit über 10.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund 13 Prozent zum Umsatz von Holcim bei.

Holcim selber will sich - wie seit längerem bekannt - auf den Ausbau der neuen Division Lösungen & Produkte konzentrieren. In jüngster Zeit hat Holcim rund fünf Milliarden Franken (5,2 Milliarden Euro) in diesen Bereich investiert.

