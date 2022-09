Grenzkonflikt Kirgisistan - Tadschikistan verschärft sich

Beide Seiten werfen einander Angriffe vor, angeblich auch Panzer und Artillerie im Einsatz.

Die Gefechte an der Grenze zwischen den zentralasiatischen Ländern Tadschikistan und Kirgisistan verschärfen sich weiter. Beide Seiten warfen einander am Freitagmorgen vor, schwere Waffen wie Panzer und Artillerie einzusetzen. Der kirgisische Grenzschutz erklärte, tadschikische Truppen hätten zuerst geschossen, Angriffe habe es an vielen Stellen der Grenze gegeben.

Tadschikistan beschuldigte kirgisische Kräfte im Gegenzug, einen tadschikischen Grenzposten und sieben Dörfer angegriffen zu haben. Dabei wurden laut den Behörden in dem Ort Isfara ein Zivilist getötet und drei weitere verletzt.

Als unmittelbarer Anlass der Kämpfe gilt ein Streit um einen Stausee und ein Pumpwerk. An der Grenze zwischen den beiden mit Russland verbündeten Ex-Sowjetrepubliken ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Konflikten gekommen. Beide sind verarmt, Kirgisistan hat etwa 6,5 Millionen Einwohner, Tadschikistan etwa zehn Millionen. Der rund 970 km lange Grenzverlauf ist umstritten und führt großteils durchs Gebirge.

Die aktuelle Gewalt steht angesichts des Ukraine-Kriegs und des ebenfalls wieder aufgeflammten Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan unter einem besonderen Vorzeichen. Der kirgisische Präsident, Sadyr Dschaparow, und der tadschikische Präsident, Emomali Rachmon, nehmen beide aktuell an dem Gipfel der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Usbekistan teil.

(APA/Reuters)