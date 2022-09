Neue Lebenswelten in historischen Bauten

Wie der gezielte Ankauf von Gründerzeithäusern und deren Revitalisierung bei der 3SI Immogroup in der Praxis aussehen, zeigen beispielhaft drei Vorzeigeprojekte.

The Core

Im Falle von „The Core“ wird gerade direkt beim Hauptbahnhof ein architektonisches Erbe aus der Gründerzeit aufwendig saniert und Raum für neue Lebenswelten in Form von 25 Eigentumswohnungen geschaffen. Das Konzept sieht die Kombination des Charmes eines stilvollen Gründerzeitaltbaus mit allen Annehmlichkeiten des modernen Wohnlebens vor. Dabei treffen zum Beispiel historische Elemente wie hochwertiges Fischgrätparkett auf intelligente Smart-Home-Systeme oder Bäder mit Design-Armaturen, bodengleichen Regenduschen und ein in die Decke integriertes Musiksystem.

The Core, Petzvalgasse, 1040 Wien. Stilvoller Eingang mit Gründerzeitflair. 3SI Immogroup | JAMJAM



The Heritage

Ähnlich ist der thematische Zugang bei „The Heritage“. Belle Epoque trifft Moderne lautet der Slogan für die Revitalisierung des Gründerzeithauses in der Nähe des Schwedenplatzes.

Im Zuge der Umgestaltung des geschichtsträchtigen Gebäudes entstehen Eigentumswohnungen mit Größen von 44 bis 162 Quadratmeter. Der besonderer Fokus lag auch hier auf dem Erhalt und der Wiederherstellung der ursprünglichen Bausubstanz – straßenseitig wurden etwa die historischen Wiener Kastenfenster mit Außen- und Innenflügeln wiederhergestellt – bei gleichzeitiger Schaffung von modernen Elementen auf dem neusten Stand der Technik. Viele der Apartments verfügen zudem über sonnige Balkone oder Terrassen, was im Altbau eher eine Rarität darstellt.

The Heritage, Dißlergasse, 1030 Wien. Slogan: Belle Epoque trifft Moderne. 3SI Immogroup | JAMJAM



Gloria

Tradition trifft auf Zeitgeist heißt es beim Projekt Gloria im historischen Tivoliviertel in Wien Meidling. Mit Liebe zum Detail wird den historischen Mauern des Stilaltbaus in der Ehrenfelsgasse 12 gerade neues Leben eingehaucht. 33 Eigentumswohnungen, davon 8 Dachgeschoßwohnungen, werden hier, unweit des Schloss Schönbrunn, durch die 3SI Immogroup entwickelt.

Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen bieten Wohnflächen zwischen 35 und 117 Quadratmeter, hochwertige Ausstattung sowie hofseitige Freiflächen. „Dieses Stilaltbau-Projekt spiegelt die Vergangenheit seiner Umgebung wider und soll gründerzeitlichen Charme, Innovation, gehobenes Flair und Lebensfreude vereinen“, so 3SI-Immogroup-Geschäftsführer ­Michael Schmidt. Der Verkaufsstart der 33 Eigentumswohnungen erfolgt in Kürze.

Gloria, Ehrenfelsgasse, 1120 Wien. Urbanes Badezimmer im Stilaltbau. 3SI Immogroup | JAMJAM