Wolkenkratzer in China steht in Flammen

In der chinesischen Millionenmetropole Changsha ist ein Großbrand in einem Wolkenkratzer ausgebrochen. Mehrere Dutzend Etagen standen in Flammen.

In der chinesischen Millionenmetropole Changsha ist ein Großbrand in einem Wolkenkratzer ausgebrochen. Über dem Gebäude stieg am Freitag eine dichte Rauchwolke auf, mehrere Dutzend Etagen standen in Flammen, wie der staatliche Fernsehender CCTV berichtete. Zu möglichen Todesopfern und Verletzten sei noch nichts bekannt. Unklar war, ob sich Menschen in dem Gebäude aufhielten, als das Feuer ausbrach. Auch zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor.

Feuerwehrleute hätten mit den Löscharbeiten und einem Rettungseinsatz begonnen, berichtete CCTV. In dem Wolkenkratzer waren nach Angaben chinesischer Medien Büros der staatlichen Telekommunikationsunternehmens China Telecom untergebracht. In einem Video, das ein örtliches Medium in Online-Netzwerken veröffentlichte, war zu sehen, dass die Fassade des Gebäudes voller Ruß war.

Changsha ist die Hauptstadt der Provinz Hunan und liegt im Südosten der Volksrepublik. Sie hat etwa zehn Millionen Einwohner.

(APA/AFP)