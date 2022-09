Goldene Regeln: Sicher ansparen, sicher lagern

Anlage. In Österreich erreichte die Inflation zuletzt über neun Prozent gegenüber dem Vorjahr – die höchste Teuerungsrate seit 1975. Dinge des täglichen Bedarfs waren

Dinge des täglichen Bedarfs waren mit Preissteigerungen von bis zu 20 Prozent noch stärker von der Inflation betroffen. Wer in dieser Situation nur kleine Beträge übrig hat, die er sicher investieren möchte, dem empfiehlt sich die GoldReserve der Münze Österreich.

GoldReserve: Sicher ansparen

Die GoldReserve bietet jedem die Möglichkeit, auch durch kleine Beträge zu einem wahren Goldanleger zu werden. Das regelmäßige Ankaufen hilft, die Kursschwankungen auszugleichen. Bereits ab einer monatlichen Einzahlung von 50 Euro (Maximum: 7000 Euro) ist man dabei. Sobald das monatlich gekaufte Gold das Gewicht einer Unze erreicht, wandelt es die Münze Österreich in einen Wiener Philharmoniker um. Dieser wird auf sicherem Weg den KundInnen nach Hause geschickt, in deren GoldDepot eingelagert oder kann auch persönlich abgeholt werden.

GoldDepot: Sicher lagern

Wer Gold besitzt, steht vor der Frage, wo es am besten gelagert werden sollte. Manche schwören darauf, bei sich zu Hause oder im Garten ein Versteck zu haben, das selbst gewitzte Einbrecher nicht finden. Wer Glück hat, findet dann, wie im Vorjahr ein Niederösterreicher, einen 1-kg-Barren reines Gold in einem am Flohmarkt erworbenen Sofa. Will man sich nicht aufs Glück verlassen und ist man auf der Suche nach einem wirklich sicheren Platz, dann bietet sich das GoldDepot der Münze Österreich an.

Die Einlagerung ins GoldDepot erfolgt online oder im Shop der Münze Österreich unmittelbar nach dem Kauf der Edelmetalle. Kundinnen können dort Goldbarren, Wiener Philharmoniker in Gold und Platin sowie Dukaten gegen einen geringen Lagerentgeltsatz deponieren. Wer seine Edelmetalle wieder auslagern will, kann zwischen persönlicher Abholung, Zustellung oder Verkauf an einen Händler wählen. Als unkompliziert erweist sich das Handling des GoldDepots: Mit einem Onlinekundenkonto hat jeder sein Depot stets im Blick und kann seine Goldgeschäfte bequem durchführen.