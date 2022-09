Rapid statt ORF: Neuer Job für Alexander Wrabetz

Rapid sucht ein neues Präsidium, die Liste von Steffen Hofmann birgt gleich mehrere Schwergewichte. Bis Sonntag muss alles beim Wahlkomitee in Hütteldorf vorgelegt sein.

Was macht Ex-ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz als Rapid-Präsident? Vor allem: warum will er es plötzlich werden? Wieso lehnte Michael Tojner, der Unternehmer ist bereits langjähriger Sponsor in Hütteldorf, diese Rolle bei Österreichs populärstem Fußballklub ab? Und, was hat Klub-Ikone Steffen Hofmann auf seiner „Präsidiums-Liste“ denn mit Ex-Erste-Bank-Chef Andreas Treichl vor?

Wiens Fußball ist stets für Überraschungen gut. Nicht zwingend sportlicher Natur, Rapid ist ja seit 2008 ohne Titel. Dafür ist Grünweiß stets für Fan-Eklats, Blamagen à la Vaduz oder politische Schlagzeilen gut. Und jetzt kommen drei neue Stürmer oder „Big Player“ ins Spiel.