Die richtigen Bewegungen lernen

Bewegungsanalyse verbunden mit Biomechanik: An der Fachhochschule St. Pölten werden neue Therapiemöglichkeiten für Menschen mit akuten Gehbehinderungen erforscht.

Schritt für Schritt und mit einer virtuellen Brille versehen – jede Muskelbewegung der Testperson wird aufgezeichnet, jede Veränderung im Schrittverhalten. „Wir beobachten den Bewegungsablauf sowie alle Aspekte, die die motorische Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können“, sagt Brian Horsak, während er im Digital-Health-Lab der Fachhochschule (FH) St. Pölten einen Probanden beobachtend vor einem PC sitzt. Horsak ist Leiter des Center for Digital Health and Social Innovation im Department Gesundheit und Koordinator der Gruppe „Motor Rehabilitation“.



Gangstörungen und Bewegungsstörungen sind häufig auftretende Probleme in allen Altersgruppen. Hierbei bieten für Horsak technische Innovationen ein wesentliches Potenzial, um den Herausforderungen in der Rehabilitation zu begegnen. Der FH-Forscher hat Sportwissenschaften studiert und an der Uni Wien im Fachbereich Biomechanik, Bewegungswissenschaft und Sportinformatik promoviert. Die Biomechanik, so Horsak, beschäftige sich mit der Bewegung des Menschen: „Merkmale und Eigenschaften der Bewegung werden quantitativ erfasst, analysiert und unter Anwendung mechanischer Gesetzmäßigkeiten modelliert.“