Energie: Auf die Krise soll die Wende folgen

Mit der Kraft der Natur: In wenigen Sekunden lassen sich Pumpspeicherkraftwerke wahlweise in den Speicher- oder den Erzeugungsbetrieb setzen.

E-Wirtschaft. Stark steigende Strom- und Gaspreise sowie Gedanken zur Versorgungssicherheit kennzeichnen eine Gemengelage, die von der Klimakrise und weltpolitischen Ereignissen beeinflusst wird. Gefordert sind kurzfristige Maßnahmen und langfristige Lösungsansätze für die Energiesouveränität.

Dreh klein, spar ein“, „Schluss mit luftig“, „Beende die Eiszeit“, „Spül eine Rolle“ – es sind markante Slogans, mit denen die Bundesregierung vor wenigen Tagen ihre Energiesparkampagne „Mission 11“ gestartet hat. Die von Energieministerin Leonore Gewessler, Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher, dem Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur, Franz Angerer, und der Generalsekretärin von Oesterreichs Energie, Barbara Schmidt, präsentierten Tipps sollen jedem Haushalt dabei helfen, mit einfachen Maßnahmen den Energiebedarf um bis zu elf Prozent zu reduzieren.

Deutlich wird dabei vor allem eines: Das Energiethema betrifft mittlerweile jeden, vom Energieversorger über den Klein- oder Großunternehmer bis hin zum privaten Verbraucher. Die Herausforderungen für die Energiewirtschaft sind enorm, die Gemengelage könnte komplexer nicht sein.

Preisexplosion

Als sichtbarstes Zeichen der weltweiten Energiekrise gilt aktuell die Preisentwicklung. Wem kürzlich die Jahresabrechnung seines Strom- und Gasanbieters ins Haus geflattert ist, der weiß, wovon die Rede ist. Fakt ist: Die Großhandelspreise für Gas und Strom sind in Österreich in den letzten Monaten extrem angestiegen. Der von der Österreichischen Energieagentur berechnete Gaspreisindex (ÖGPI; abgebildet wird der reine Gaspreis ohne Berücksichtigung von Netzgebühren sowie Steuern und Abgaben) lag im August 2022 bei 579,0 Punkten. Der Gaspreis ist somit innerhalb nur eines Jahres um 323 Prozent angestiegen.

Ähnlich ist das Bild beim Österreichischen Strompreisindex (ÖSPI), der im Vergleich zum September 2021 um 256,2 Prozent höher notiert. Die beiden Indizes werden zur Berechnung von flexiblen Gas- und Stromtarifen herangezogen – und sorgen insbesondere bei stark energieabhängigen Produktionsbetrieben sowie bei Verbrauchern für Kopfzerbrechen. Bei letzteren legt in jüngster Zeit etwa der deutliche Anstieg der Anzahl von Anfragen bei den heimischen Konsumentenberatungsstellen davon Zeugnis ab.

Versorgung mit Gas

Nicht minder groß ist die Sorge bezüglich der Versorgungssicherheit. Die Abhängigkeit von russischem Gas ist in Österreich bekanntlich besonders hoch. Mehr als acht Milliarden Kubikmeter – das entspricht etwa vier Fünftel des heimischen Jahresgasverbrauchs – kamen 2021 aus Russland, nur rund zehn Prozent aus heimischer Förderung. „Der Anteil der Eigenförderung ist schon seit Jahren rückläufig, es gab Zeiten, in denen es fast 20 Prozent waren“, sagt Carola Millgramm, Leiterin der Gasabteilung der Regulierungsbehörde E-Control und verweist auf relativ beschränkte Möglichkeiten, die klassische Erdgasförderung in Österreich auszuweiten. Umso bedrohlicher wirkt die seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Raum stehende Option eines partiellen oder gar totalen Lieferstopps aus Russland. Ob und wie stark künftig Gas nach Österreich fließt, ist in Anbetracht der turbulenten geopolitischen Ereignisse schwer abzusehen.

Um erfolgreich über den Winter zu kommen, steht aktuell die erfolgreiche Befüllung der österreichischen Gasspeicher im Fokus. Knapp 60 Terawattstunden (TWh) Erdgas sind derzeit (Stand Anfang September) eingelagert. Die Speicher sind demnach zu rund 62 Prozent befüllt, im September 2020 waren es vergleichsweise fast 95 Prozent. Laut Bundesregierung wird bis Ende 2022 ein 80-prozentiger Füllstand angestrebt. Die derzeitige Speichermenge entspricht übrigens knapp zwei Dritteln des Jahresverbrauchs in Österreich. Allerdings ist nicht die gesamte gespeicherte Menge für heimische VerbraucherInnen bestimmt. Eigentümer des gespeicherten Gases sind Versorger österreichischer Endkunden, aber auch internationale Industriebetriebe und Gashändler.

Komplexe Herausforderungen

Stark ansteigende Energiepreise und Probleme rund um die Gasversorgung sind die offensichtlichsten Anzeichen einer seit Jahren schwelenden Grundproblematik, die von den jüngsten weltpolitischen Ereignissen massiv befeuert wurde. Tatsache ist, dass die Energiewirtschaft heute vor Aufgaben steht, wie sie in diesem Umfang bisher nicht gegeben waren. Die Herausforderung lautet, die Energieversorgung sicherzustellen, für bezahlbare Energie Sorge zu tragen und gleichzeitig den Weg der Energiewende hin zur Klimaneutralität zu beschreiten. Gefordert werden sowohl kurzfristige Lösungen, um aktuelle Notsituationen zu entschärfen, als auch mittel- und langfristige Ansätze, die eine möglichst unabhängige Energieversorgung auf Dauer gewährleisten.

„Intensiv diskutiert werden aktuell Maßnahmen zur Energiesicherheit auf nationaler und europäischer Ebene, wie etwa durch gezielte Bevorratung von Erdgas oder die Entwicklung eines gemeinsamen Notfallplans und, generell, die Beschleunigung der Energiewende“, sagt dazu IHS-Ökonom Christian Kimmich, und betont, dass es zugleich erforderlich sei, dass Haushalte und Unternehmen jetzt beginnen, Maßnahmen zum Energiesparen und zum Umstieg auf erneuerbare Energien zu setzen: „Dies auch aus volkswirtschaftlichen Gründen: Die hohen Energiepreise belasten die Gesellschaft durch hohe Wohn- und Produktionskosten und tragen substanziell zur außergewöhnlich hohen Inflation bei.“

Energiewende

Einig sind sich Energieexpert­Innen, dass für die Erreichung mittel- und langfristiger Ziele bezüglich der Energiesouveränität und Versorgungssicherheit kein Weg daran vorbei führt, die Energiewende zu forcieren. Denn obwohl Österreich im Bereich der erneuerbaren Stromversorgung durch Wasserkraft bereits gut aufgestellt ist, wird ein großer Teil der Primärenergie für Wärme, Mobilität und Industrie immer noch aus fossilen Quellen gewonnen. Die geforderte Dekarbonisierung in Form des Ausbaus erneuerbarer Energieträger muss dabei einige Hürden überwinden. Das Ausbauziel für zusätzliche 27 TWh Strom, das im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EAG) festgehalten ist, darf als erster großer Schritt gewertet werden. Der gesamte Primärenergiebedarf ist damit jedoch bei weitem nicht abgedeckt. Zusätzliche Bemühungen sind erforderlich, nicht zuletzt, was die Dekarbonisierung der energieintensiven Industrien betrifft, die für 34 Prozent der Treibhausgase in Österreich verantwortlich sind.

Klar ist ebenfalls, dass für die Energiewende samt dringend notwendigen Netzausbaus enorme Geldsummen in die Hand genommen werden müssen. Zahlen dazu präsentiert eine Studie der TU Wien. Sollen die österreichischen Energieziele von 2030 – sprich die bilanzielle Klimaneutralität bei Strom in Form eines Erneuerbaren-Anteils von hundert Prozent – erreicht werden, gilt es jährlich zumindest 2,5 Milliarden Euro in den Ausbau der Erneuerbaren zu investieren. Weitere 1,8 Milliarden jährlich braucht es im Bereich der Netzinfrastruktur.

Alternativlos

Die Rede ist in Anbetracht des voranschreitenden Klimawandels von einem – so der allgemeine Tenor in der heimischen Energieversorgerszene – alternativlosen Szenario, da ein Verharren in einer fossil gesteuerten Wirtschaftslandschaft volkswirtschaftlich wohl noch viel teurer zu stehen kommen würde. Massive Investitionen in den Erneuerbaren-Ausbau sollen Österreich nämlich nicht nur näher an seine Klimaziele bringen, sondern auch als Beschäftigungs- und Konjunkturmotor wirken. Auch dazu gibt es Zahlen, die 2022 von Oesterreichs ­Energie präsentiert wurden. Demnach zeigen unabhängige Berechnungen, dass jeder Euro, der in der E-Wirtschaft erwirtschaftet wird, 1,18 Euro zusätzliche Wertschöpfung generiert. Jede investierte Million generiert 668.000 Euro Wertschöpfung und schafft oder sichert 7,3 Vollzeit-Arbeitsplätze in Österreich.

„Kurzfristig kann erneuerbarer Strom die Versorgungsengpässe bei Gas nicht kompensieren – mittelfristig führt jedoch kein Weg am Ausbau erneuerbarer Energien vorbei, wenn wir unsere Abhängigkeit von internationalen Energiemärkten reduzieren wollen“, bringt es Oesterreichs Energie-Präsident Michael Strugl auf den Punkt.

Oesterreichs Energie Präsident, Michael Strugl (c) Verbund

„Die angestrebten Ziele der Bundesregierung zur Energiewende sind nur erreichbar, wenn der Ausbau drastisch beschleunigt wird, zusätzliche Flächen ausgewiesen und die Verfahren gestrafft werden. Selbst dann sind die Zeithorizonte äußerst ambitioniert.“ Oesterreichs Energie Präsident, Michael Strugl

Erreichbare Ziele

Das Ziel ist klar: Bis 2030 sollen 100 Prozent des in Österreich benötigten Stroms aus erneuerbaren Energieträgern kommen. Eine weiterführende Stromstrategie 2040 wird in den nächsten Tagen der Öffentlichkeit vorgestellt. Aus Sicht der österreichischen E-Wirtschaft ist dieses Ziel nach wie vor erreichbar – vorausgesetzt alle relevanten Akteure ziehen an einem Strang. „Wir fordern, dass der Ausbau erneuerbarer Energien und der dazugehörige Aus- und Umbau der Netzinfrastruktur auf allen Ebenen der Politik oberste Priorität haben muss“, so Strugl. Dafür müssten nicht zuletzt unnötige organisatorische und administrative Hürden, vor allem bei Genehmigungen und der Bereitstellung von Flächen, schnellstmöglich beseitigt werden. Für ausreichend Druck auf die Politik sollte seitens der Öffentlichkeit gesorgt sein – ein positiver Nebeneffekt in Krisen­zeiten.