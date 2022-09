Rodionov bringt Österreich im Daviscup in Führung

Jurij Rodionov feierte im Playoff gegen den Pakistan den erwarteten Auftaktsieg.

Jurij Rodionov hat Österreich zum Auftakt des Davis-Cup-Länderkampfes in Tulln gegen Pakistan erwartungsgemäß in Führung gebracht. Der 23-jährige Niederösterreicher besiegte am Freitag die Nummer 2 aus Pakistan, Muhammad Shoaib, klar nach 63 Minuten mit 6:3,6:1. Im Anschluss gab Kitzbühel-Finalist Filip Misolic gegen Muzammil Murtaz sein Debüt im rot-weiß-roten Dress.

"Es war schön, wieder vor Zuschauern daheim Davis Cup zu spielen, das letzte Mal als wir zu Hause waren, war Innsbruck und da war das Stadion leider leer", erinnerte Rodionov an das bisher letzte Heimspiel, das wegen der Coronapandemie ohne Fans stattfinden musste. Diesmal verfolgten auf der 1.500 Fans fassenden Tribüne in der Gartenstadt rund 400 Zuschauer das erste Match.

"Ich habe schon ein bisserl das Gefühl vergessen, was es heißt, einen Davis Cup zu Hause zu spielen. Mit dem Fanclub, den Zuschauern, da kam gewisse Nervosität, weil ich meinem Land den Punkt geben wollte", gestand Rodionov. "Am Ende des Tages habe ich es bravourös gemeistert."

Der Vergleich zum Innsbrucker Heimspiel gegen einen dort starken Gegner hinkt freilich. "Heute war es mental etwas komplett anderes. Man weiß, dass jeder von einem erwartet, dass du gewinnst, das ist die schwierige Aufgabe. Das habe ich zum Glück geschafft."

Der unbekannte Gegner

Der im Einzel-Ranking nicht einmal aufscheinende Shoaib war wie erwartet kein starker Gegner. Der 20-Jährige spielt von beiden Seiten beidhändig, gefährlich wurde er dem Weltranglisten-137. aus Matzen aber nicht. Den doppelten B-Hander sieht man nur noch ganz selten auf der Tour. "Eher, dass man auf beiden Seiten mit der Vorhand spielt", weiß Rodionov.

Auch ein Sieg gegen einen Spieler, dem er wohl auf der Tour nie wieder sehen wird, hat für Rodionov Bedeutung: "Auf jeden Fall, es ist Davis Cup. Sieg ist Sieg."

Österreich spielt im Play-off der Weltgruppe I als großer Favorit gegen den Abstieg. Gespielt werden zwei Einzel am Freitag und am Samstag (ab 11.00) zunächst das Doppel sowie danach zwei Einzel. Der Sieger des Länderkampfes spielt in der Qualifikationsrunde Anfang Februar 2023 und hat die dann die Chance, in die lukrative Finalrunde aufzusteigen.

(APA)