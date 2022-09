Ein Lebensraum abseits der großen Städte

Das niederösterreichische Mostviertel aus der Nähe betrachtet.

Es sind rund 5500 Quadratkilometer, die den 410.000 Einwohnern des Mostviertels Heimat bedeuten. Die Region zwischen Donau und Ötscher mag für Großstädter abseits gelegen sein, aber sie ist Lebensraum für Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe, Handel – allenthalben für Schönheit abseits der großen Autobahnen.

Besonders reich an Städten ist das Mostviertel (allein schon der Name klingt vielversprechend) nicht wirklich. Die älteste ist Traismauer aus der Karolingerzeit, die größte natürlich Sankt Pölten. Klein geblieben sind Pöchlarn, Waidhofen, Ybbs. Große Märkte standen in enger Beziehung zu ihren Klöstern: Herzogenburg, Melk, Seitenstetten. Später kamen noch andere hinzu: Wieselburg, Traisen, Sankt Valentin.

Der Schönheit dieser durchaus betriebsamen Gegend, auch den verschwundenen Sehenswürdigkeiten des Mostviertels, ist ein einfühlsamer Bildband gewidmet, der durch Ernst Bruckmüllers Text geadelt wird. Man will es dem Betrachter ganz offensichtlich nicht zu schwer machen, wenn ihn über weite Fotostrecken verfallene, aufgelassene, vergessene, vermoderte Gebäude, Wirtshäuser, Kinosäle, Sägemühlen, Feinkosthandlungen, Hotels, Bahnhöfe oder Postämter in den Bann ziehen.

Vieles ist dahingegangen, die Elektrizität hat die blühende Epoche der Wasserräder ausgelöscht. Die Hammerwerke der Eisenwurzen sind heute noch Legende. Oft standen die Mühlen an der Wiege der Industrie, wie etwa bei der Salzer'schen Papierfabrik in Stattersdorf (heute ein Teil St. Pöltens). Oder beim Böhlerwerk bei Waidhofen, das heute einer ganzen Ortschaft den Namen giebt. 1870 kauften die Brüder Albert und Emil Böhler die Bruckbacherhütte am Sonntagsberg, wurden reich mit einer Gussstahlfabrik in Hainfeld.

Aus einer Pfannenschmiede geht die Firma Kelomat im Ybbstal hervor, ebenso die Firma Welser – ein Weltbetrieb wie Busatis, Weltmarktführer bei landwirtschaftlichen Schneidekomponenten.

Dies alles freilich kontrastiert mit dem Wegfall und der Vernachlässigung all jener Errungenschaften, auf die man heute glaubt verzichten zu können: Stolze Hammerherrnhäuser, altmodische Fabriken, einst behagliche bäuerliche Vierkanter, verlassene Schmieden, für immer geschlossene Wirtshäuser. Da locken noch die Schilder, die eisernen Zunftzeichen, die einst sehr teuren Sgraffiti auf den Hausmauern. Verloren und vergessen, selbst die ehemalige Viehversteigerungshalle in Amstetten – in gutem Zustand und offensichtlich einer neuen, vielleicht kulturellen Verwendung zugeeignet. In der Gemeinde Hohenberg bietet man schon seit geraumer Zeit ein zweistöckiges Herrenhaus der einstigen Feilenfabrik an, ein hübscher Biedermeierbau, für Immobilienhaie ein Schnäppchen . . .

Auch die vielen Kinos folgten dem unbarmherzigen Pulsschlag der neuen Zeit. Seit der Uraufführung im Dezember 1947 schauten sich in den folgenden vierzig Monaten sagenhafte 2,5 Mio. Menschen den „Hofrat Geiger“ an. Erst die Fünfzigerjahre brachten mit Tanzlokalen, mit Radio und Schallplatte neue Freizeitangebote. Pure Nostalgie ist freilich nicht angebracht. Manche von den ÖBB eingestellten Bahnlinien wurden wiederbelebt. So transportiert etwa die Mariazellerbahn jährlich über eine halbe Million Passagiere. Das sind durchaus positive Anzeichen. Allerorten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.09.2022)