OeNB-Direktor Steiner: „Wir haben ein strenges Auge“

Nationalbank-Direktor Thomas Steiner über eingefrorene Konten und darüber, wie der FMA-Chef gewählt wird.

Die Presse: 2018 wurde Gold nach Österreich zurückgeführt. Wie transportiert man 90 Tonnen Gold?



Thomas Steiner: Die sind von der Bank of England in London mit dem Flugzeug eingeflogen worden. Eine Passagiermaschine transportierte je Flug zweieinhalb Tonnen. Beim Empfang sind alle Goldbarren genau gewogen und hoch präzise vermessen worden. Die Feinheit, also der Goldgehalt, und die Dichte wurden überprüft. Dann gilt es, auch mit Ultraschall in den Barren hineinzusehen, um sicherzustellen, dass er durchgehend aus Gold ist, und es wird eine Röntgenfluoreszenzspektroskopie zur Bestimmung der Feinheit des Goldes im Goldbarren durchgeführt.





War alles in Ordnung?