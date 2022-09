Rom beschließt Hilfspaket über 14 Mrd. Euro

Familien und Unternehmen sollen aufgrund der hohen Energiepreise Hilfe erhalten.

Rom. Als letzter Beschluss der scheidenden Regierung Draghi hat der Ministerrat in Rom am Freitag das dritte Hilfspaket des Jahres zur Abfederung der negativen Auswirkungen der Energiekrise auf Familien und Unternehmen verabschiedet. Vorgesehen sind Maßnahmen in der Größenordnung von 14 Mrd. Euro.

Für Familien und Personen mit einem Einkommen von weniger als 20.000 Euro brutto pro Jahr wurde ein einmaliger Bonus von 150 Euro zugesagt. Der Bonus, von dem etwa 22 Millionen Personen profitieren werden, soll mit der November-Lohnabrechnung an alle Arbeitnehmer ausgezahlt werden. Die zusätzliche Belastung für die Staatskassen beträgt 1,2 Mrd. Euro. Auch für Selbstständige und Pensionisten ist der 150-Euro-Bonus vorgesehen, wiederum begrenzt auf Einkommen bis zu 20.000 Euro.

Die Unternehmen erhalten den größten Teil der Finanzierungen, etwa zehn Mrd. Euro. Gemeinden und Großstädte sollen zusätzlich 200 Mio. Euro kassieren, um die Energiepreissteigerungen zu bewältigen. 400 Mio. Euro werden für das Gesundheitssystem lockergemacht. Außerdem werden 120 Mio. Euro bereitgestellt, um anerkannte religiöse Einrichtungen zu unterstützen, die Sozial- und Gesundheitsdienste für Menschen mit Behinderungen in stationären, teilstationären und häuslichen Einrichtungen erbringen. Diese haben einen Anstieg der Energiekosten von mehr als 30 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019 zu verzeichnen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.09.2022)