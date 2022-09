Das Demo-Superwochenende

45 Kundgebungen finden dieses Wochenende statt. Das Hauptthema: Die Teuerung. Der ÖGB organisiert erstmals Demos gleichzeitig in jedem Bundesland.

Wien. Österreich steht ein demo-reiches Wochenende bevor. Zwischen Freitag und Sonntag sind im Land 45 Kundgebungen angemeldet, davon richten sich zehn gegen die Coronamaßnahmen der Bundesregierung.

Der weitaus überwiegende Teil hat allerdings die Teuerung im Auge, unter dem Motto „Preise runter!“ wird gegen die stetig steigenden Preise protestiert, an denen Großkonzerne verdienen. Bei einer Großdemo des ÖGBs in Wien werden am Samstag (Start 14 Uhr) zumindest 10.000 Teilnehmende erwartet.



Aber nicht nur dort. Erstmals in der Geschichte des ÖGBs organisieren die Gewerkschaften gleichzeitig eine Demo in jedem Bundesland. „Bisher lautete die Losung: ,Alles nach Wien‘, aber in Zeiten der Klimakatastrophe kann man die Leute nicht durchs ganze Land schicken“, sagt Willy Mernyi, Leitender Sekretär des ÖGBs, bei dem die Fäden der Demonstrationen zusammenlaufen.