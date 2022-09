Die Welle der Verstaatlichung rollt

Die russische Druschba-Pipeline in der Raffinerie in Schwedt an der Oder – Druschba heißt übersetzt Freundschaft.

Rosneft, Uniper, Gas-Umlage – die Liste der staatlichen Eingriffe wird länger.

Berlin. Die Hand des Marktes mag unsichtbar sein, die des Staates ist es nicht. Seit Monaten arbeitet die deutsche Regierung, um den Kollaps ihres Energiesystems zu verhindern. In zwei Wochen soll die Gas-Umlage starten, dann kostet jede Kilowattstunde Gas um 2,4 Cent mehr. Die so eingenommenen Milliarden werden an Gasimporteure verteilt. Der Gashändler Uniper könnte mehrheitlich verstaatlicht werden. Und das Geschäft des russischen Ölkonzerns Rosneft wurde am Donnerstag unter staatliche Treuhandschaft gestellt. Warum macht die deutsche Regierung das alles – und hätte es auch eine andere Lösung gegeben?