Wieso Floridas Gouverneur Migranten an die Ostküste fliegt

Der republikanische Gouverneur DeSantis ließ 50 Migranten auf die Elite-Ferieninsel Martha's Vineyard ausfliegen: ein politisch umstrittener Stunt. Und nicht der einzige. Republikaner wollen Migration wieder zum großen Thema machen.

New York/Martha's Vineyard. Zwei gecharterte Flugzeuge waren am Mittwoch in Texas gestartet, stoppten kurz in Florida, South und North Carolina. Ihre Destination: Martha's Vineyard, Sommerkolonie der Ostküstenelite, bei Cape Cod in Massachusetts. Doch anstelle von Prominenten stiegen aus den Maschinen: undokumentierte Migranten. Geschickt, mit besten Grüßen, von Floridas republikanischem Gouverneur, Ron DeSantis.



Liberale Enklaven seien viel geeigneter, mit „der Politik der offenen Grenzen“ von US-Präsident Joe Biden umzugehen, und „illegale Migranten“ zu versorgen, richtete DeSantis' Sprecherin aus. Der politische Stunt – Migranten vor den Sommerhäusern der Clintons und Obamas – war perfekt.