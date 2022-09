Lehrer mit Affenpocken infiziert

Der Volksschulpädagoge wurde isoliert. Die Schüler müssen FFP2-Masken tragen.

Stockerau. An einer Volksschule in Stockerau (Bezirk Korneuburg) wurde ein Fall von Affenpocken bekannt. Laut ORF Niederösterreich handelt es sich dabei um einen Lehrer, er befindet sich in Isolation.

Für die Schüler der betroffenen Klasse gelten Verkehrsbeschränkungen: Sie müssen also drei Wochen lang FFP2-Masken tragen, zudem hat die Klasse einen eigenen Sanitärbereich zugeteilt bekommen.

Die Infektion wurde am Donnerstag gemeldet, daraufhin hat die Freiwillige Feuerwehr das Gebäude desinfiziert. Die Gefahr, dass sich Schüler angesteckt haben, wird aufgrund der generellen Distanz zu Pädagogen als gering eingeschätzt. Die Übertragung erfolgt durch direkten zwischenmenschlichen Kontakt, und zwar durch Austausch von Körperflüssigkeiten. Seit dem Ausbruch im Mai wurden österreichweit 300 Fälle bekannt, 85 sind wieder genesen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.09.2022)