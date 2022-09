Graz: Streit zwischen zwei Männern endet tödlich

Eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Männern gipfelte am Freitagabend in einer Stichverletzung und dem Tod eines Kontrahenten. Der 34-Jährige starb noch am Tatort.

Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei in Graz zu zwei Männern in eine Wohnung in die Vinzenzgasse gerufen. Ein 62-Jähriger hatte während eines Streits einem 34-Jährigen ein Küchenmesser in den Hals gestochen. Das Opfer starb noch am Tatort. Als die Polizei eintraf, hielt sich der mutmaßliche Täter in einem Nebenraum auf. Er wurde festgenommen und vorerst in das Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Beide Männer dürften sich vorher gekannt haben. Worum es beim Streit ging, ist noch unklar. Das Messer wurde sichergestellt.

(APA)