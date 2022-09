Augsburg besiegt den FC Bayern

Ex-Salzburger Mërgim Berisha trifft gegen den FC Bayern und beschert dem FCA ein seltenes Erfolgserlebnis. BVB-Stars Reus fällt nach Verletzung länger aus. Frankfurt und Glasner siegen in Stuttgart mit 3:1.

Beim FC Bayern und Trainer Julian Nagelsmann herrscht schon vor dem Oktoberfest-Besuch Katerstimmung. Nur wenige Stunden nach dem Wiesn-Auftakt in München kassierte das Starensemble am Samstag mit dem 0:1 beim FC Augsburg eine Niederlage, die angesichts der Länderspielpause noch länger nachwirken wird. Nach drei Unentschieden war es für den verwundbar gewordenen deutschen Serienmeister das vierte sieglose Spiel nacheinander in der Fußball-Bundesliga. So schlecht war der deutsche Rekordmeister seit 20 Jahren nicht mehr.

Die giftig, beherzt und kampfstark auftretenden Augsburger (Baumgartlinger saß nur auf der Bank) krönten ihre famose Leistung mit dem Tor von U21-Europameister Mergim Berisha in der 59. Minute. In der Nachspielzeit stürmte sogar Torwart Manuel Neuer bei Eckbällen mit. Ein Kopfball des Kapitäns hätte fast das 1:1 gebracht, aber der herausragende FCA-Keeper Rafal Gikiewicz parierte überragend (90.+4).

30.660 Zuschauer in der Augsburger Arena feierten den ersten Saison-Heimsieg ihres Teams, das den Überraschungserfolg aus dem Vorjahr wiederholte. Damals gewann der FCA mit Markus Weinzierl als Trainer mit 2:1, jetzt triumphierte Enrico Maaßen in seinem ersten Spiel als Bundesliga-Coach gegen den großen FC Bayern.

Drama in Dortmund

Im Revierderby gegen Schalke muss Marco Reus, 33, in der 32. Minute vom Feld getragen werden. Der Mittelfeldspieler schlägt die Arme vor sein Gesicht, der rechte Knöchel ist später dick einbandagiert - und eine längere Pause traurige Gewissheit. BVB hat nur einen Grund zur Freude, man gewinnt gegen den Lokalrivalen mit 1:0.

Damit scheint auch das Aus für die beiden kommenden Nations-League-Spiele am 23. September in Leipzig gegen Ungarn und am 26. September gegen England in London wahrscheinlich. Der Dortmunder Kapitän hatte in der Vergangenheit schon oft mit schweren Verletzungen zu kämpfen, die ihn auch in der Nationalmannschaft um viele Einsätze brachten. Unter anderem verpasste er die WM 2014 und die EM 2016, für die 2021 ausgespielte EURO 2020 hatte er aus körperlichen Gründen abgesagt.

Frankfurt hatte mit dem Champions-League-Sieg in Marseille unter der Woche Selbstvertrauen getankt. Und bekam auch in Stuttgart früh eine breite Brust. Stuttgart-Goalie Florian Müller entschärfte einen Freistoß unzureichend, Sebastian Rode stand für den Abpraller goldrichtig (6.). Die Glasner-Truppe brillierte danach nicht, Daichi Kamada legte aber mit einem abgefälschten Freistoß das vorentscheidende 2:0 nach (55.). Nach dem Anschlusstreffer von Tiago Tomas (79.) beseitigte Kristijan Jakic (88.) mit dem 3:1 endgültig alle Zweifel.