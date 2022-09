Ein würdiger Nachfolger

Samsungs neuestes Falthandy Galaxy Z Flip 4 bietet entscheidende Verbesserungen im Vergleich zu seinem Vorgänger.

Auf den ersten Blick mag der Unterschied zwischen dem Vorjahresmodell und dem Galaxy Z Flip 4 marginal sein. Auch wenn die Änderungen äußerlich kaum auszumachen sind, hat Samsung an entscheidenden Stellen Verbesserungen vorgenommen: Das Falthandy ist insgesamt schlanker, das Scharnier flacher und ebenfalls nicht mehr so dick, der Akku ist größer und der Prozessor ist ebenfalls neu. Wie sich das Z Flip 4 im Alltag schlägt, hat die „Presse am Sonntag“ getestet und mit seinem Vorgänger verglichen.

Fest steht: Das Z Flip ist im Gegensatz zum vertikal faltbaren Bruder, dem Z Fold, kein E-Reader, Tablet und Smartphone in einem. Es löst vielmehr das Problem, die Vorzüge eines großen Handys genießen zu wollen, sich aber nicht ständig darüber ärgern zu wollen, dass es in keine Hosentasche passt. Im zusammengefalteten Zustand betragen die Abmessungen gerade einmal 84,9 x 71,9 x 15,9–17,1 Millimeter. Zum Vergleich: Das ist nur ein bisschen breiter als die Verpackung von Schweizer Hustenzuckerl („Wer hat's erfunden?“). Im Inneren befindet sich ein 6,7 Zoll großes Display, dessen Verhältnis mit 22:9 weiterhin ungewöhnlich ist. Beim Schauen von Videos ergeben sich dann schwarze Ränder an den Seiten. Das ist leicht störend und sollte Samsung auf jeden Fall auf seine To-do-Liste für's nächste Update setzen.



Die zwei besten Änderungen. Bleiben wir beim Display, denn dort lag auch die größte Schwäche des Z Flip 3. Um die wohl gängigste Frage vorab zu beantworten: Ja, die Falte ist weiterhin spürbar. Das stört in der Bedienung weniger als beim Schauen von Videoclips. Hier muss man den richtigen Winkel finden, um die Einbuchtung „verschwinden“ zu lassen.

Das Problem war eher folgendes: Binnen weniger Wochen bildeten sich genau beim Falz kleine Luftbläschen, die sich über die Monate zu einer einzigen großen Blase entwickelten. Das war nicht nur unschön, sondern auch störend. Mit dem Z Flip 4 soll das nicht mehr passieren. Generell lässt sich das so noch nicht bestätigen, aber schon jetzt scheint die Folie deutlich besser und bündiger angebracht zu sein als beim Vorgänger. Der Oled-Bildschirm ist top, wie bei allen Samsung-Smartphones der Oberklasse: Farben, Kontraste, Schärfe und Darstellung sind außer Konkurrenz.

Die wohl entscheidende Änderung betrifft die Akkuleistung. Nur schwer schafft es das Vorjahresmodell, einen ganzen Tag durchzuhalten. Der auf 3700 mAh gewachsene Akku (ein Plus von 400 mAh) macht das Z Flip 4 zu einem zuverlässigen Begleiter.



Frontdisplay und kleine Spielereien. Das Frontdisplay mit seinen 1,9 Zoll ist eine zuverlässige Schaltzentrale, die einem ständiges Öffnen und Schließen des Geräts erspart. Bis zu zehn Widgets können vorne abgelegt werden, wie zum Beispiel der Kalender, um keine Termine mehr zu übersehen.

Das Z Flip 4 nutzt seine Stärken und das wiederum auch im halboffenen Modus, um so die Hauptkamera für Selfies zu nutzen. Apropos Kamera: Die könnte durchaus besser sein. Besonders in schlechten Lichtverhältnissen stolpert das Z Flip 4. Das kann auch die Samsung-Software nicht retten. Richtig happig ist der Preis: Das Gerät kommt jetzt auf 1099 Euro mit 128 Gigabyte Speicher. Die 512-GB-Variante schlägt mit 1159 Euro zu Buche. Zur Auswahl stehen vier Farben. Wirklich interessant ist aber die Möglichkeit, sich online in der „Bespoke Edition“ sein ganz individuelles Farbmodell zusammenstellen zu lassen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.09.2022)